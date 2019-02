Nvidia GTX 1660 Ti are un pret

Modelul GTX 1660 Ti are acum si un pret. Acest model de placa video este comparat cu modelul GTX 1060 6GB si inca nu intelegem de ce Nvidia lanseaza aceasta noua serie de placi video. Teoretic vor sa creeze o imagine noua asupra modelelor considerate vechi de consumatori incat sa sporeasca vanzarile.

GTX 1060 este o placa foarte buna in continuare pentru cine are nevoie de un raport pret/performanta corect. GTX 1660Ti va costa 280 de dolari si va fi mai scumpa decat GTX 1060 care costa in jur de 230 de dolari. Plus ca au in plan si o versiune non Ti.

Placa are la baza procesorul TU1660 pe 12nm, 1536 CUDA Cores, 96 TMU, 48 ROP si interfata pe 192 bit cu memorie 6GB GDDR6 cu viteza de 288GB/s. Si nu, nu are tehnologiile pe care seria RTX le include.