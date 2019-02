Huawei P30 si P30 Pro se vor lansa pe 26 martie

Anuntul a fost facut de Huawei si este unul oficial. Cele doua telefoane flagship vor fi lansate in luna martie la final in cadrul unui eveniment ce va avea loc in Paris. Din invitatia trimisa de Huawei se poate intelge destul de clar ca noile modele vor avea camere foto cu zoom (optic, digital sau hibrid) foarte mare.

In teorie este vorba de un zoom hibrid de pana la 10x, iar tehnologia este imprumutata de la Oppo, rivalii chinezi. Deja am vorbit in alte articole despre specificatii si design. Puteti gasi toate informatiile AICI.