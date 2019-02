Review Aspirator Xiaomi (XiaoWa) Roborock Lite – dupa 3 luni de utilizare

Cred ca asta va fi articolul favorit al lui Darius multa vreme de acum incolo. Inca de cand l-am cumparat ma tot intreaba cand e gata review-ul. 🙂

Daca e sa incepem cu inceputul, ar fi o mica istorioara de povestit. Acum vreo doi ani una dintre colegele de birou ne „incanta” diminetile povestindu-ne cat de fericita este de cand il are pe Giuseppe. Cum fata tocmai se mutase la casa, am crezut ca e vorba de cainele pe care planuia sa il ia. Intre timp am aflat ca micul „italian” era un aspirator robot, care ii facea curat in toata casa. Peste alte luni vedeam pe Facebook-ului unei alte colege poza unui aspirator-robot alb, de care era maxim incantata – Aspi. Ok, mi-am zis… Cum noi nu stam in oras si copiii au activitati aproape zilnic, nu prea ajungeam sa dam cu aspiratorul clasic. O firma de curatenie ma costa minim 500 lei pe luna (ok, ca sa fim fair-play, ar fi facut mai mult decat sa adune praful). Asa ca am facut niste calcule, am intrat pe tot felul de forumuri si site-uri ca sa citesc pareri si intr-un final, m-am decis. Alesul era un Xiaowa Lite Roborock, doar ca nu eram sigur cu privire la model. Cum la fiecare usa am praguri de 2.5 cm, niciun robot nu ar putea trece peste ele ca sa faca curat in mai multe camere o data. Drept urmare am ales modelul new-entry al gamei si am tot verificat preturile pana am descoperit unul care mi s-a parut ok: 1199 RON de Black Friday. Am ales sa cumpar din tara si nu direct din China pentru ca am preferat siguranta garantiei. Nu am vrut sa risc cu tehnologia noua.

Ok, acum sa trecem la treaba:

Conectivitate: Wi-Fi inteligent legatura rapida

Tensiune nominala: 14, 4 V

Putere nominala: 50 W

Timp de lucru: pana la 150 minute

Maz aspirare: 1600 PA

Recipient praf: 640 ml

Putere dock incarcare: 42 W

Tensiune dock: Intrare: 100 ~ 240 V; Iesire: 20V – 1,8A

Frecventa: 50/60 Hz

Greutate: 3 kg

Dimensiuni: 353x350x90.5 mm

Ambalaj si accesorii

Cutia in care a venit ambalat avea cam 5 kg si contine pe langa aspirator, docking station-ul de incarcare, cablul de alimentare, peria de curatare si manualul de utilizare. In plus, importatorul a inclus si o foaie A4 care contine detalii pentru punerea in functiune si cateva sfaturi scrise in limba romana.

Dupa cum se vede, ambalajul este spartan, dar foarte practic – carton rezistent, ca sa nu ai surprize ca il scapi pe scarile blocului. In plus, inauntru gasesti tot ce ai nevoie si nimic mai mult.

Design si constructie

Thor, caci asa s-a decis in familie ca il vom numi, este rotund si alb. Ai mei prunci zic ca e dragut, eu zic doar ca arata bine. Fata de modelul mai scump, nu are acel mic „turn” care are un senzor (cred ca lidar-ul). In rest, sunt identice. Am ales albul, desi era disponibil si pe negru, pentru ca mi se pare mai usor de intretinut. Pe negru ar fi fost tot timpul praf adunat, fapt ce ii dadea un aspect murdar.

Pe partea de sus are 3 butoane care permit controlul aparatului (pornire/pauza, spot cleaning si trimitere la docking station) si un capac care permite accesul la recipientul de praf si la led-ul de notificare pentru conexiunea Wi-Fi. In partea din fata are senzorul de proximitate, iar in spate are doua grile care permit circulatia aerului. Pe partea de jos gasim cele trei roti, periile de curatare, cei doi pini pentru incarcare si un alt senzor.

Senzorul frontal este contruit pe un mic bumber, care permite ca, in cazul ciocnirii de diverse obiecte, sa nu sufere vreun accident. Rotita mica din fata are rolul de a ghida robotelul in anumite directii, iar peria mare din fata are rolul de a directiona resturile catre peria mare de pe mijloc.

Functionare

Folosesc robotul de 3 luni si va spun sincer, nu m-as mai intoarce la modul clasic de aspirare sau maturare. Thor isi face treaba cu profesionalism si nu comenteaza cand il trimit la munca :).

La prima utilizare e nevoie sa il conectezi la reteaua Wi-Fi de acasa si la aplicatia de mobil. Dupa care il poti asocia si contului de Google, prin intermediul Assistant. Din pacate, acest ultim pas nu am reusit sa il completez. Desi urmez pasii indicati, nu pot controla robotelul prin Google Assistant.

Conectarea la retea se face relativ simplu, insa la mine a durat cateva minute bune. Din ce am citit pe forumuri, multi alti utilizatori s-au plans de problema asta. Pe parcursul utilizarii a fost un singur moment cand a fost nevoie sa resetez aspiratorul in aplicatie din cauza unui update de firmware.

O data ce ati parcurs setarile initiale, puteti sa va apucati de treaba. Sau mai bine zis, sa puneti robotelul la treaba :).

Dupa cum v-am povestit, programul nostru zilnic presupune ca ajungem acasa destul de tarziu, iar in unele saptamani avem program si in weekend. Drept urmare, stam putin timp acasa, timp pe care am preferat sa il „pierdem” altfel decat facand curatenie. Nu eram familia care facea zilnic curat. Cu toate acestea, nu ma asteptam ca la prima utilizare sa fie deja nevoie sa golesc rezervorul de praf. Asta in conditiile in care, cu o saptamana mai devreme, facusem curat in toata casa cu aspirat si spalat pe jos.

Initial am setat programul de curatare zilnic, de la 7.45, cand noi nu mai eram acasa. Dupa doua saptamani am setat doar trei zile, pentru ca nu mai era nevoie de mai mult.

Robotul face curat ca orice aspirator, cu doua diferente: nu trebuie sa te stresezi tu sa il conduci si intra si in locurile mai putin accesibile (pe sub scaune, mobilier sau pe la colturi). In plus, datorita acelui bumper din partea frontala, desi se mai loveste de mobilier nu lasa deloc urme.

Pentru ca nu am dorit sa achizitionez varianta mai scumpa nu beneficiez de optiunea de mapare a perimetrului, drept urmare nici nu pot seta zonele in care sa nu ajunga. Asta nu ma incurca prea mult, dat fiind ca pragurile de la usile mele, de 2,5 cm, nu-i permit oricum lui Thor sa treaca dintr-o camera in alta. Astfel ca, de obicei face curat in living si in holul de la intrare, unde se aduma mai multa mizerie, urmand ca in celelalte camere sa il mut eu de cate ori este nevoie.

Desi nu am decat cateva carpete, mi-a placut optiunea de carpet boost. De cate ori urca pe una dintre ele, creste semnificativ turatia, astfel incat acestea sunt bine aspirate. In plus, din aplicatia dedicata poti controla si puterea de curatare normala. Asta influenteaza si nivelul de zgomot. Apropo de zgomot – are trei setari la asta: silentios, mediu sau zgomotos. Banuiesc ca are de-a face cu puterea de curatare.

Versiunea mai scumpa cartografiaza camerele, insa modelul meu nu face asta. Drept urmare, nu are vreun mod elaborat de curatare, ci face asta putin haotic. Cu toate acestea, isi face treaba foarte bine. Modalitatea de functionare nu presupune aspirare propriu-zisa, ci un fel de maturare. Peria alba, din fata, are rolul de a aduna resturile de pe margine, pe care le „trimite” apoi catre peria mare din mijloc, care aduna totul in recipientul dinauntru.

Desi aplicatia mobila permite individualizarea camerelor din casa, modelul cumparat de mine ne se poate folosi de asta din doua motive, ambele mentionate anterior:

neavand acel senzor lidar, nu stie in ce camera se afla; cum pragurile de la usi sunt cu 0,5 cm mai mari decat poate el urca, oricum ramane „blocat” unde il mut eu manual.

Livingul meu are aproximativ 24 mp, iar lui Thor ii ia 45 minute sa il curete. Asta e camera cea mai mare din casa, de aceea am si folosit-o ca exemplu.

La final de ciclu de curatare sau cand a ramas fara baterie, pleaca singur catre docking. In cazul in care il lasi prin alte camere cu usa inchisa trebuie sa am grija, pentru ca poate ramane chiar in dreptul ei si exista pericolul de „accidentare” a lui.

Aplicatia pentru smartphone

Se numeste MiHome si este una generica, pentru toate device-urile pe care Xiaomi le produce pentru casa. Mi-a placut ca m-a recunoscut ca am mai avut un cont pentru MiBand, asa ca a fost nevoie doar sa ma loghez, nu sa imi fac un cont nou.

Instalarea si logarea au durat maxim doua minute. Mai greu a fost cu inrolarea robotelului. Ca sa il conectez la reteaua wi-fi, a fost nevoie sa apas timp de 3 secunde butoanele de charge si spot cleaning. Apoi, am pornit bluetooth-ul si GPS-ul la telefon. Dupa 30 de minute am crezut ca renunt. Dupa alte 15 reusisem. Am citit pe forumuri ca mai multi utilizatori au patit asta, asa ca nu m-am impacientat prea tare.

Aplicatia iti permite sa controlezi aspiratorul aproape in orice fel posibil: fie il controlezi pe loc dintr-un fel de joy-stick virtual, fie ii setezi un program. La modelul asta nu ii poti seta insa, zonele de curatenie. In plus, desi se lauda cu integrarea in Google Asisstant, eu nu am reusit minunea. Nu am avut timp sa investighez ce fac gresit. Oricum, pentru ca am acel program setat deja, nu m-ar ajuta sa il pornesc dand o comanda vocala prea mult.

Una din optiunile de acolo m-a amuzat teribil – find my robot: daca o accesezi, robotul iti raspunde de unde este: „I am here!” Acum sincer, nu stiu ce casa trebuie sa ai ca sa iti ratacesti aspiratorul… Sau pe la ce vecini il lasi imprumut… Dar copii se amuzau teribil sa il auda pe Thor strigand din toti rarunchii (pentru ca da, urla de-a dreptul!!!).

Pentru o scurta perioada – aproximativ o saptamana, nu am putut sa folosesc Mi Home, pentru ca nu mai gaseam device-ul inrolat acolo. Cu toate astea, programul de aspirat era respectat, iar pentru sesiuni ad-hoc, am folosit butoanele.

Xiaomi se lauda ca a reusit integrarea in Google Assistant a aplicatiei, care permite pornirea robotelului prin comanda vocala. Personal, nu am reusit asta. Desi nu am primit vreo eroare la finalul operatiunii, nu imi gaseste MiHome intre aplicatiile integrate. Chiar sunt curios daca vreunul dintre voi a reusit asta.

Intretinere

La acest capitol nu prea sunt multe de amintit. Operatiunile de mentenanta sunt simple:

o data pe saptamana golesc recipientul de praf. Cu aceasta ocazie mai curat si filtrul HEPA. Am inteles ca poate fi spalat, dar nu am incercat inca. Cred ca voi incerca sa il aspir cu aspiratorul clasic cu proxima ocazie.

o data pe luna curat periile si axul rotilor, unde se mai aduna fire de praf sau scame. Cum insa nu am prea multe covoare si nici animale prin casa, nu e mare deranj la ele.

pana acum am primit de doua ori notificare sa curat senzorii. Am facut asta cu o carpa de sters geamurile si cu putina apa. Data viitoare dau cu solutie de geam.

de cate ori e nevoie il mai sterg si pe Thor cu carpa umeda, ca sa nu fie prea prafuit.

Asta e tot!!! Intelegeti de ce am ajuns sa indragesc robotul?

Cam asa arata pagina de aplicatie care afiseaza starea consumabilelor:

Update: Pentru ca omul gospodar isi face iarna car si vara sanie, am dat o comanda pe aliexpress pentru consumabile: perii, filtru si recipient praf.

Pret, puncte pro si contra

Momentan nu mai vad in oferta eMag produsul, dar il gasiti la evoMAG, la pretul de 1078,99 RON, sau la 999,99 RON la pcgarage. Bineinteles ca puteti sa il comandati si de pe site-uri chinezesti, dar e mai greu cu garantia. Daca va fi cazul vreodata.

+ – scapi de munca fizica necesara aspiratului cablul de la dockingul de incarcare e cam scurt, ceea ce limiteaza oarecum pozitionarea acestuia aspira foarte bine poate prinde cabluri sau fire lungi si ramane blocat sau darama chestii prin casa (e nevoie sa ii „pregatesti terenul”) poate fi setat un program de curatenie nu stie sa mapeze casa (modelele mai scumpe stiu asta) poate fi controlat din aplicatie sau smartphone, dar si direct din butoane nu are curatare umeda si nu merge pe covoare cu peri lungi ajunge pe sub mobila si prin cele mai inguste locuri nu poate fi controlat din aplicatie daca dockingul nu e alimentat autonomie decenta si suprafata mare de curatare nu detecteaza obiectele care nu sunt inalte sau care sunt mai mici integrare in Google Assitant stie sa ajunga inapoi la dockingul de incarcare inainte de a ramane fara baterie trece este obiecte cu inaltime de pana la 2 cm desi e crem/alb, nu se murdareste usor materialele din care e construit sunt de calitate

Mai jos si o mica filmare cu el in actiune. Nu l-am filmat peste tot, pentru ca actiunile lui sunt … redundante:

Si, ca sa fie traba treaba, i-am luat lui Thor si sotie – Sif (cautati in mitologie, chiar a fost sotia lui). E drept e mai putin „desteapta”, dar are optinea de curatare umeda, deci e un plus. Si, cum avem doua etaje, merge sa le dai drumul amandurora si scapi de toate problemele:

Personal note: Daca aveti idee de unde sa ii comand lui Sif consumabile, anuntati-ma in comentarii. Eu, unul, nu am gasit!