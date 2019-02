Cafeluta IT 20.02.2019: Google Cloud Gaming, Youtube Music pe Android Auto, Trump si AI, finantarea NASA si altele

Google – ce parere aveti despre un nou serviciu de cloud pentru gaming? Ei bine, desi nu avem destul de multe detalii, se pare ca peste o luna, Google va lansa asa ceva, bazat pe experienta acumulata cu Project Stream. [sursa]

Youtube Music – daca folositi Android Auto, de acum va puteti bucura si de optiunea Youtube Music. Aplicatia ofera cinci optiuni: Your Mixtape, Recommended, Last played, Downloads si Library. [sursa]

Trump si inteligenta artificiala – ok, recunosc ca am fost malitios in alegerea subtitlului, ceva in genul click-bait-ului din presa autohtona! Dar suna prea bine ca sa nu incerc. Despre ce e vorba? Presedintele american tocmai a semnat un ordin prin care creaza American AI Initiative, un program care sa permita SUA sa concureze cu ceea ce vrea China sa faca in domeniu. [sursa]

NASA – desi a suferit cumplit pe perioada cat administratia americana nu a functionat, acum Agentia Spatiala s-a trezit ca a primit mai multi bani decat a solicitat. Sa fie Trump acel presedinte care reda Americii prim-planul in domeniul spatial? [sursa]

YouTube – desi se lauda ca nu permite asa ceva, se pare ca YouTube este din nou in centrul unui scandal cu tenta de pedofilie. [sursa]

AT&T – gigantul din comunicatii a fost prins mintiind cu privire la serviciile 5G cu care se lauda. Ei bine, vad ca au memoria scurta. [sursa]