Isi mai merita un flagship banii?

Am fost genul de persoana care mereu a cumparat flagship-uri. Primul meu smartphone si implicit flagship a fost Samsung Galaxy S2. A fost urmat de un Galaxy S4 pe care l-am spart dupa vreo 3 luni, iar apoi un Galaxy Note 4 pe care l-am folosit mai bine de 2 ani pana s-a stricat placa de baza. Deja probabil mi-ai pus eticheta de Samsung fanboy, iar daca iti spun ca urmatorul telefon pe care l-am cumparat si il folosesc si in prezent este un Galaxy S8, nu fac altceva decat sa iti confirm asta. Adevarul e ca imi plac telefoanele Samsung, dar le recunosc defectele si nici un telefon Samsung nu e perfect, nici macar aproape de perfect.

Deja de cateva luni bune doresc sa pensionez S8-ul si sa trec la altceva si m-am izbit de doua probleme: cea evidenta este legate de pretul la care au ajuns sa se vanda flagship-urile in ziua de astazi, iar a doua era legata de ce anume vreau sa fac cu telefonul mobil, ce este important pentru mine: camera foto, autonomia bateriei, ecranul si stabilitatea. Primul impuls ar fi sa imi cumpar S10. Pretul se zvoneste a fi undeva la 4400 de RON in Romania. Cunoscandu-ma foarte bine, stiu ca mai mult de 2 ani de zile nu il voi tine si desi il pot cumpara cu banii jos, mi se pare o suma enorma pentru un telefon mobil.

Apoi mi-am adus aminte de o replica, pe care Darius o foloseste destul de des si ii apartine lui MKBHD:

cheap phones are getting good and good phones are getting cheap

De aproape un an de cand scriu in timpul liber pe ArenaIT, am avut oportunitatea de a testa o gama destul de variata de telefoane, de la Nokia 6.1, Huawei Mate20Pro, Samsung Galaxy Note 9, LG G7, Nokia 5.1 Plus, Nokia 7 Plus pana la Pixel 3. Iar acum folosesc Xiaomi Pocophone F1 primit in teste de la evoMAG. Pe langa cele testate, i-am recomandat fratelui meu mai mic un Xiaomi Mi A1 pe care il foloseste intensiv de mai bine de 1 an, mama a folosit un Xiaomi Mi4C mai bine de 2 ani pana cand l-a inecat in toaleta, iar tata este multumit acum cu un Xiaomi Mi A2. Toate aceste telefoane le-am butonat si testat ori de cate ori am avut ocazia. Pot adauga si iPhone 6s de serviciu folosit timp de 1 an si OnePlus 6T pe care l-am butonat timp de o saptamana prin amabilitatea antrenorului de la sala pe care o frecventez.

Concluzia la care am ajuns dupa ce am vazut si testat/ semi-testat toate aceste telefoane este ca un astfel de telefon, de 2000-2500 de lei (practic pretul unui flagship Android de acum 3 ani de zile), poate chiar mai ieftin imi va satisface cu siguranta nevoile pentru urmatoarele 24 de luni. Ceea ce MKBHD spune este foarte adevarat, iar in prezent din punctul meu de vedere flagship-urile nu isi merita si nici justifica preturile exagerate. Un telefon cu 2000 de lei a ajuns sa aiba avantaje precum jack 3.5mm si slot card SD, lucruri la care majoritatea flagship-urilor au inceput sa renunte.

Ce ramane de vazut in cazul meu este daca voi reusi sa imi stapanesc pornirile si sa nu imi cumpar S10-le sau voi lua un Pixel 3/Pixel 2XL de pe OLX fara garantie sau sa astept un Pocophone 2 sau…. Voi ce spuneti, mai merita cumparate flagship-urile, raportandu-ne la ceea ce ofera versus pret?

P.S Probabil ati observat lipsa telefoanelor Apple din discutie. E simplu: nu sunt pentru mine, nu ma pot imprieteni cu ecosistemul lor, iar preturile le cunoastem cu totii. 🙂