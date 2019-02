Review Huawei Watch GT Fortuna-B19S – intre smartwatch si bratara de fitness

Huawei a fost in topul stirilor din ultima vreme: ba aflam cate ceva despre scandalul de spionaj, ba despre vanzarile record. Insa, pe langa smartphone-uri, chinezii mai au in portofoliu si alte produse smart. Unul dintre ele a fost testat de noi, prin amabilitatea evoMAG.

Lansat in Octombrie 2018, acesta ruleaza Lite OS si nu Wear OS, cum si-ar fi dorit cu siguranta Google. Pana la urma, un nou sistem de operare, pe langa Tizen si iOS, inseamna o si mai mare fragmentare a pietei ceasurilor smart. Din punctul meu de vedere, tocmai acest fapt va genera moartea acesteia.

Ambalaj, constructie si design

In ultimii ani ambalajele produselor smart – indiferent care ar fi ele – au devenit destul de banale si similare. Ei bine, Huawei nu inoveaza aici, dar ne ofera o cutie neagra (culoarea asta e clasica si eleganta, cam in orice conditie, nu?) care are pe partea superioara un imprimeu al unui ceas si logo-ul companiei. Asta o face extrem de placuta la vedere.

In interior gasim ceasul (dooooh!), cablul de incarcare, dock-ul magnetic, ghidul de utilizare si garantia. Incarcarea se face la orice charger sau laprop/desktop etc. Eu l-am incarcat si la smart TV, ca eram curios daca dureaza mai mult 🙂

Materialele folosite sunt calitative si ii dau un aspect elegat si placut. Bratara de silicon este destul de maleabila incat sa nu jeneze la o purtare indelungata si continua. Iar eu l-am dat jos de la mana doar la dus sau baie. Stiu ca are protectie la asa ceva (5 atmosfere si maxim 30 minute de submersie), dar e un produs de test si nu am vrut sa risc.

Modelul primit de la evoMAG este negru, cu bratara neagra, insa mai exista unul cu o curea de culoare maro deschis care este mult mai aratos:

Huawei Watch GT cantareste aproximativ 46 de grame (fara bratara) si are dimensiuni normale (lungime de 46.5 mm, latime de 46.5 mm si grosime de 10.6 mm), ceea ce il face unisex. Nu e prea mare pentru mana doamnelor si domnisoarelor, dar nici prea delicat pentru incheitura domnilor,

Materialele folosite sunt metal, ceramic si plastic, toate imbinate astfel incat sa dea acest aspect final elegant. Acesta este subliniat si de coronita cu minute gravate, ca si la ceasurile clasice.

Hardware si software

La nivel de hardware avem parte de un chipset Cortex-M4, 16 MB memorie RAM, 128 MB memorie flash, comectivitate Bluetooth v4.2 si NFC. Cu toate acestea, ceasul nu permite plata. De asemenea, nu are wi-fi. Toata comunicarea are loc prin intermediul telefonului. Avem insa parte de un senzor GPS, accelerometru, giroscop, magnetometru, senzor ambiental pentru luminozitate si de monitorizare cardiaca.

Accesul in meniu se face prin intermediul celor doua butoane laterale: cel de sus pentru meniul general, iar cel de jos pentru cel de activitati. Primul are si rol de back, iar cel de-al doilea de enter.

De asemenea, interactiunea se poate face si prin intermediul display-ului de tip touch-screen.

Despre sistemul de operare am mentionat deja ca este LiteOS, adica unul dezvoltat in-house. Acesta, desi spartan ca optiuni si aspect, isi face bine treaba si, cel mai important pentru mine, este extrem de bine optimizat la nivel de consum de resurse si baterie. Are insa si un mare dezavantaj – permite doar vizualizarea notificarilor, nu si interactiunea cu ele. Asta inseamna ca poti citi ce ti-au scris prietenii pe WhatsApp (bine, exista si aici o limitare la numarul de caractere afisate), dar nu le poti raspunde. De asemenea, nu inteleg cum de inginerii lor s-au gandit ca vrei doar sa inchizi telefonul, cand te suna cineva, nu si ca ai avea nevoie sa raspunzi!!! Erau momente cand conduceam si ma sunau copiii sau sotia, insa nu puteam folosi ceasul sa le raspund!!! WTF…

Display

Avem aici parte de un display AMOLED de 1.39 inci care este color. Asta inseamna ca, desi avem parte de putine fete de ceas, macar sunt frumos colorate 🙂

Cat timp l-am folosit am avut setata luminozitatea la maxim, nu am folosit optiunea de reglare automata. Astfel am putut sa beneficiez de rezolutia mai mult decat decenta – 454 x 454, cu o densitate de 326 PPI. In lumina puternica se comporta rezonabil si poti linistit sa vezi ora sau cine te suna. Daca vrei sa citesti si ce ti-a scris cineva sau daca vrei sa vezi cati pasi ai facut, iar asta e scris cu caractere mici, o sa ai probleme, totusi.

Am un prieten care are un Samsung Galaxy Watch si pot spune ca Huawei este mult superior – atat la caracteristicile display-ului, cat si la felul in care se vede pe el.

Avem parte de cateva fete de ceas – 14 la numar, unele mai elegante, altele special create pentru a urmari activitatile pe care le poti face, iar una a aparut dupa update-ul de firmware, dedicata noului an chinezesc.

Aplicatia mobila

In cutie gasesti informatii despre aplicatia mobila, inclusiv un QR code care se lauda ca te duce direct la magazinul dedicat – Apple Store sau Play Store. Am folosit doua aplicatii diferite, pe doua telefoane diferite, unul Android si unul iPhone, insa de ficare data ajungeam la altceva decat trebuia:

Din fericire, poti cauta manual aplicatia – Huawei Health – si o poti instala extrem de usor. Dupa ce ti-ai creat contul tot ce trebuie sa faci este sa imperechezi telefonul cu ceasul si sa iti setezi preferintele – pentru ce aplicatii sa primesti notificari, daca vrei monitorizare de ritm cardiac permanent sau cati pasi vrei sa faci pe zi.

Pentru a va putea bucura de ea aveti nevoie de un telefon cu Android 4.4 sau mai nou sau cu iOS 9.0 sau mai nou. Bine, nu ma astept sa gasim versiuni mai vechi la cineva care isi achizitioneaza un astfel de device.

De cand l-am scos din cutie am primit doua update-uri de firmware, semn ca inginerii Huawei lucreaza la imbunatatiri:

Imi permit sa va ofer un sfat – daca primiti multe mesaje zilnic, pe mai multe platforme de comunicare, ca si mine, in timpul programului de lucru sau cand conduceti, faceti ca si mine si treceti ceasul in modul DND. Asta va permite sa verificati mesajele, dar nu veti fi notificat prin vibratii. Cel putin cand incepeau mamicile sa scrie pe grupul de WhatsApp al claselor celor mici, nu puteam sa scriu nici macar un mail. Dat fiind faptul ca interactiunea cu astfel de notificari este extrem de redusa, am preferat sa mentin aceasta setare pe tot timpul ultimei saptamani.

Dotari si functionalitati

La mine se vede cu ochiul liber ca nu sunt un sportiv, dar in prima saptamana cand l-am primit, am zis sa testez GPS-ul. Am verificat cu ceea ce stiam eu de pe Google Maps, fiind vorba de strazile din zona unde rezidez. Pot spune ca este extrem de exact si la localizare si la masuratori.

La toate ceasurile sau bratarile smart am vazut plangeri legate de acuratetea senzorului de puls. Ei bine, nu ma asteptam ca acesta sa fie 100% exact, dar nu pare sa fi dat rateuri. Are optiunea de a arata masuratorile grupate pe zi, saptamana, luna sau an:

Un alt aspect laudat este monitorizarea somnului, la care avem parte de acelasi tip de grupare:

Partea asta mi s-a parut cea mai interesanta si utila pentru mine. Nu am avut cum sa verific daca impartirea pe categorii de somn este acurata, dar parea sa coincida cu felul in care ma simteam a doua zi. Daca in aplicatie aparea ca am avut light sleep in mare parte din timpul de peste noapte, chiar ma simteam obosit.

Activitatile sportive, fie ele inot, alergare in interior sau afara, biciclit sau simpla plimbare, pot si ele sa fie monitorizate destul de corect. E drept ca mi s-a parut ciudat sa nu aiba fotbal printre ele, dar am ales indoor running si a fost ok. Si, spre deosebire de alte ceasuri testate de mine, Vector Luna sau Xiaomi Amazfit Pace 1, nu inregistreaza pasi cand dai din mana, sau schimbi vitezele la masina. E drept ca, la fotbal, cum mai gesticulez puternic – deh, cand nu poti fugi mult, ai timp sa le dai altora sfaturi – , a contabilizat mai mult decat era cazul, cu vreo 30%.

Poate cel mai folositor aspect este alarma de dimineata. Am avut zile in care trebuia sa ma trezesc la ore indecente pentru restul familiei si am putut face asta fara sa trezesc toata casa. Pur si simplu am setat ora de trezire pe ceas, iar dimineata acesta vibra discret cat sa nu scoale co-locatarul patului matrimonial, dar destul de puternic cat sa nu il poti ignora si tu.

Baterie si autonomie

Huawei Watch GT are un acumulator de 420 mAh, cu ajutorul careia, unii utilizatori se laudau pe forumuri ca au reusit sa foloseasca ceasul si 3 saptamani, fara incarcare. Ei bine, cu monitorizarea cardica pornita permanent, dar setat pe DND, am reusit aproape 14 zile de autonomie, adica exact cat specifica si producatorul.

Timpul de incarcare este de 90 sau 120 minute, in functie de modalitatea aleasa – la charger sau la laptop/desktop/TV. Docking-ul este unul magnetic si se ataseaza extrem de usor la ceas. Acesta livreaza incarcarea la urmatoarele caracteristici: 5V 0.5 A / 1 A / 1.5 A / 2 A.

Concluzie si pret

Acum e acum: merita achizitia? Hmmm, voi fi sincer cu voi: daca vreti o bratara de fitness, dar care sa arate mai elegant, go for it! Nu prea da rateuri in monitorizare si bateria este mai mult decat ok. Daca vreti un ceas smart, insa, lucrurile stau diferit. Nu face tot ce ai vrea de la el – vezi partea cu notificarile si raspunsul la apeluri. All in all, totul depinde de voi si ceea ce vreti voi de la el. La evoMAG il gasiti cu 889 RON, un pret decent, as zice eu:

Plusuri

durata mare de autonomie

sistem de operare bine optimizat

monitorizare acurata a pasilor, somnului si ritmului cardiac

senzor GPS

aspect elegant

reminder pentru cei cu activitati sedentare

pret rezonabil

inregistreaza exact pasii

Minusuri