Xiaomi Mi 9 a fost lansat oficial

Xiaomi a prezentat oficial modelul Mi 9, flagship-ul cu 3 camere foto si notch sub forma unei picaturi de apa. Telefonul impresioneaza prin camerele foto cu rezolutie mare si prin functiile de top pe care le ofera la un pret competitiv.

Camerele foto de pe Mi 9 sunt dupa cum urmeaza:

1x 48MP cu senzor Sony IMX586 cu filtru Quad Bayer, senzor 1/2 inch si pixeli de 0.8 microni care se pot „transforma” in 1.6 micronic Super Pixeli.

1x 16MP Ultra Wide cu unghi de 117 grade, 1.0 microni, f/2.2, autofocus si macro de pana la 4cm.

A 3-a camera nu este mentionata, dar probabil este doar pentru profunzime si acel efect Portrait.

Ecranul este un Super AMOLED de 6.39 inch cu rezolutie Full HD+ si un screen to body ratio de 90.7%. Luminozitatea poate atinge si 600nits. Camera selfie este de 20MP cu f/2.0 si are deblocare faciala inteligenta. Functia AI implementata in camere poate detecta imediat cadrul pe care il fotografiezi si comuta automat intre camere. De ex daca faci poza la un peisaj o sa treaca pe modul Wide.

Senzorul de amprenta este in ecran, sticla de protectie este Gorilla Glass 6 pe fata si 5 pe spate, lentilele camerelor sunt protejate cu safir, iar incarcarea este rapida de 27W prin USB C. Standard o sa vina cu incarcatorul de 18W de pe Mi 8. Incarcarea Wireless este si ea rapida de 20W, iar baterie este de 3300mAh.

La baza are Snapdragon 855, 6GB RAM, 64 sau 128GB de stocare si un mod Game Turbo prin care procesorul si GPU-ul vor rula la maxim.

Versiunea cu capac spate transparent este mai puternica. Are 12GB RAM si 256GB de stocare si va fi disponibila pentru inceput in China. Tot in China va folosi Xiao AI in locul lui Google Assistant.

Versiunea de baza cu 6GB RAM si 128GB de stocare costa 395 de euro. Versiunea cu 8GB de RAM si 128GB de stocare costa 430 de euro, iar versiunea de top cu capac transparent costa 525 de euro.