Noi informatii despre lunile lui Neptun

Fiu-miu e pasionat de spatiu. Nu stiu cum a ajuns la aceasta pasiune, dar e posibil sa fie ceva ereditar, pentru ca varul meu, desi era pe vremea comunistilor, coresponda cu NASA si aduna tot felul de reviste tehnice romanesti si straine. Primise de la americani chiar si carti postale semnate de astronauti. Le-am primit eu pe toate si, se pare, vor fi pe maini bune, in curand.

Revenind la titlul articolului, telescopul Hubble a descoperit inca din 2013 o mica bucata de roca, orbitand in jurul planetei albastre. Aceasta a fost botezata dupa numele unui personaj mitologic grecesc – Hippocamp – un monstru marin, asemanator cu calutul de mare. Daca stai sa te gandesti ca insasi planeta poarta numele zeului marilor, iar restul lunilor sunt si ele denumite dupa zei sau creaturi marine, totul are logica. Apropo de fiu-miu, el stie pe de rost toate lunile astea. Desi numele nu sunt taman usor de retinut.

Hippocamp are dimensiuni reduse – de aproximativ 21 de mile – deci nu iese in evidenta prin asta. Atunci ce e demn de mentionat la ea, va veti intreba. Ei bine, se pare ca nasterea ei reprezinta partea interesanta. Luna aceasta se afla in apropierea unei alteia, mai mari de 6 ori decat ea, numita Proteus. Se pare ca o cometa a lovit-o pe aceasta din urma, acum multe milioane de ani, fapt ce a dus la nasterea unui nou satelit pentru Neptun.

Descoperirea ne arata cat de violent a fost Universul, la momentul creatiei sale, dar si ca mai pot exista si alte astfel de corpuri spatiale pe orbita planetelor. Pe masura ce vom adauga si alte luni la colectia lui Neptun, vom afla si mai multe detalii despre universul timpuriu si misterele creatiei sale.

La final am si o intrebare pentru voi – stiti care este singura nava spatiala (de pe Terra, ca nu bag mana in foc pentru alte civilizatii extratereste) care a ajuns in dreptul lui Neptun? Al meu prunc stie raspunsul.

Sursa: theverge.com