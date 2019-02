Nvidia a lansat GTX 1660Ti

Nvidia a lansat astazi noua placa video GTX 1660Ti despre care am tot auzit zvonuri in ultimele luni. Este deja disponibila si in Romania si pare sa fie o alternativa interesanta pana in pretul de 2000 lei.

La baza are arhitectura Turing, suporta floating point concomitent si operatiuni integer, o arhitectura unificata cache cu un cache L1 de 3 ori mai mare, precum si o performanta sporita pe fontul utilizarii tehnologiei adaptive Shading.

Practic si teoretic este mai performanta decat arhitectura Pascal. Nvidia spune ca are un raport instruction per clock de 1.5 ori mai bun si o eficienta energetica de 1.4 ori mai buna. Consuma doar 120W si are cea mai buna performanta per watt in comparatie cu orice alta placa din clasa ei.

Fata de 1060 6GB este cu 1.5 ori mai rapida si este recomandata pentru gaming la rezolutie Full HD cu 120 de cadre pe secunda. Practic este ideala pentru jocuri precum PUBG, Fortnite, Apex si alte jocuri noi aparute.

Pretul pentru GTX 1660Ti pleaca de la 1429 lei in functie de parteneri. Si in caz ca va intrebati, nu, nu are Ray Tracing. Nu este o placa RTX.