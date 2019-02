Review Trust REXX – mouse vertical pentru gaming

Pret de o luna am avut la test unul dintre cei mai cool soareci de gaming. Trust REXX este unul dintre putinele exemplare in format vertical, dar care in acelasi timp este si un device pentru gaming. REXX este un exemplu de urmat pentru ceilalti producatori care vor sa inoveze si sa ofere un altfel de mouse. Si va garantez ca o sa va placa.

Trust REXX este unul dintre putinii soareci verticali. Daca tin bine minte aceasta moda a inceput sa fie adoptata de cand Logitech a venit cu primul astfel de mouse. Si bine au facut. Pentru ca acum producatorii mai mici, in speta Trust, pot oferi produse similare la un pret mai bun.

REXX nu costa foarte mult, dar ofera strictul necesar pentru o utilizare corecta si este si foarte bun in gaming. Recunosc ca la primul contact am fost surprins de pozitia comoda. Credeam ca o sa fie ceva ciudat insa nu este. Este pentru prima data cand am luat contact cu un mouse vertical si pot confirma, atat eu cat si alte persoane din jurul meu care au fost tot la prima experienta, ca senzatia si confortul pe care ti-l ofera un astfel de mouse sunt cat se poate de naturale.

L-am folosit pret de o luna, m-am obisnuit cu aceasta forma si va incurajez si pe voi sa incercati. Avantajul lui REXX este ca ai suport potrivit pentru toate degetele. O sa ai 2 degete care vor ramane libere, cel inelar si cel mic. REXX este conceput incat acestea sa se sprijine tot pe el.

Materialele folosite la constructia lui imi sunt foarte familiare. Cine a avut un mouse Mionix o sa recunoasca imediat suprafata usor cauciucata foarte aderenta si un negru mat care nu absoarbe prea usor amprentele.

Nu scartaie nimic, imbinarile sunt foarte bune, iluminarea este una normala, nimic iesit din comun, iar precizia pe are o ofera este una foarte buna. Cred ca depinde foarte mult de persoana care il va utiliza. La inceput, primele zile, mi-a fost cam greu sa ma joc. Nu eram obisnuit sa apas pe butoane din pozitia respectiva. Insa dupa cateva zile totul a decurs normal si REXX a devenit mouse-ul meu principal.

Pentru configurarea iluminarii, a butoanelor sau creearea unor profiluri poti apela la softul dedicat pe care il poti descarca de AICI. Poti seta usor principalele functii ale mouse-ului, nimic nou sub soare ce nu am mai vazut pana acum la un alt mouse.

Trust REXX sau GXT 144 este un mouse care se misca foarte bine, are un senzor foarte precis si materiale de buna calitate, un confort deosebit si un pret foarte bun. Vi-l recomand cu caldura daca vreti sa experimentati ceva nou. O sa atraga toate privirile de la birou.

Costa 99 lei la PC Garage.