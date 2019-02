Extragere castigator Range Extender Tenda A9 si Switch Gigabit Tenda

Am facut un concurs in urma cu ceva timp si am cam uitat sa extragem castigatorul. Nu-i problema ca ne-am ocupat in noaptea asta. Am spus ca de data aceasta extragem manual castigatorul, deci am citit toate comentariile. Unele s-au vazut de la o posta ca sunt minciuni, altele veneau de la persoane care au intrat pentru prima data pe site, iar altele pareau sa fie autentice. Fara alte introduceri…

Am decis sa ii oferim lui Popescu Bogdan Gelu range extender-ul Tenda A9 si switch-ul gigabit. Insa, daca acesta este de acord si considera ca nu are nevoie de switch, caci in comentariul lui spune ca are nevoie doar de A9, dorim sa il facem cadou unei alte persoane care chiar are nevoie de el. Sunt cativa prin comentarii. Decizia ii apartine lui Bogdan.

Bogdan, te rugam sa ne dai un mesaj la adresa [email protected] Daca in 24 de ore nu avem o confirmare vom alege o alta persoana. 🙁