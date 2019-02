Momentan, Samsung Galaxy S10+ are cea mai buna camera foto de pe piata in acest moment. Are aceleasi camere ca S10, nu inteleg de unde sunt diferente intre cele doua. Testele au fost realizate de DxOMark.

Are un scor de 109 puncte pentru camerele principale, scor identic cu Mate 20 Pro si P20 Pro, insa castiga la camera frontala unde are un scor mult mai mare decat cele doua de la Huawei.

Are scor bun si pe partea video, 97 de puncte, la egalitate tot cu Mate 20 Pro si P20 Pro, dar sub Xiaomi Mi 9 care a scos 99 de puncte. Momentan este considerat cel mai bun telefon pe partea foto, insa urmeaza Nokia 9 Pure View la test, urmeaza ca Huawei sa vina pe piata cu P30 Pro, iar in toamna primim noile iPhone-uri.