Asa arata Huawei P30 si P30 Pro inainte de lansare

Avem si imaginile „neoficiale” cu cele doua telefoane. Stiti deja povestea cu zvonurile si cu imaginile scapate pe internet chiar inainte de lansare. Sunt adevarate in proportie de 99.9%. Recunosc ca cele doua telefoane sunt interesante, arata bine si cel mai probabil integreaza ecrane curbate de la Samsung.

Au un notch destul de mic, un spate din sticla cu reflexii placute si un ecran cu margini curbate in stilul Samsung Edge. Butoanele sunt toate pe dreapta, barbia este mica si par sa fie inguste incat sa le poti tine in mana fara probleme.

P30 Pro are 3 camere foto si un senzor pentru profunzime ToF sau Time of Flight. Deci cu acest senzor putem spune ca sunt 4 camere. In teorie acest model va avea un zoom hibrid 10X, iar daca ar fi sa cred pozele pe care le-am vazut pe net, atunci P30 Pro o sa rupa pe partea foto.

P30 are camere diferite. Daca la P30 Pro vorbim de 3 senzori integrati in acelasi modul foto, P30 are 3 module diferite, dar pastreaza zoom-ul cel putin pana la 3x. P30 nu pare sa aiba ecran curbat pe margine.

Lansarea va avea loc pe 26 martie la Paris.