Dilema colonizarii spatiale

Ideea mi-a venit de la doua articole pe care le-am citit aici si aici. Mi se pare fascinanta „batalia” viziunii cuceririi spatiului, pe care cei doi miliardari o au.

Elon Musk

Incepem cu cel pe care presa il numeste Tony Stark al zilelor noastre. Sud-africanul nascut in Pretoria, dar care mai detine cetatenie canadiana si americana, dispune de fondurile necesare pentru a-si putea duce la capat visul: colonizarea planetei rosii. Bine, dupa cum spuneam in deschidere, el mai are parte de ceva in plus: expunere maxima in mass-media. Orice face, orice scrie pe twitter, devine automat subiect de stiri, mai ceva ca la Trump!

Bazandu-se pe ceea ce vedem si noi in jur, Musk a concluzionat ca in ritmul de dezvoltare al societatii moderne presupune, inevitabil, distrugerea Terrei. Dupa ce a stat si a cugetat bine, a decis ca planeta cea mai apropiata de noi, unde ne-ar fi usor sa ajungem si care ne poate oferi conditii de viata, ar fi Marte. Desi nu are momentan vegetatie sau atmosfera, indeplineste alte conditii: are forta gravitationala rezonabila (cam la o treime din cea de aici), are apa la poli si este indeajuns de aproape de Soare pentru a folosi caldura si lumina acestuia. Solutia pentru a o face locuibila cat mai repede este bombardarea zonelor polare cu rachete nucleare. Ideea e buna, chiar daca nu ar da rezultatele scontate, pentru ca macar ne-ar scapa de cateva focoase atomice din arsenalul SUA sau URSS. Pardon, al Rusiei!

Logica este simpla: la poli, dupa cum am mentionat sunt rezerve de apa, in stare solida, si/sau sub scoarta martiana. Prin detonarea bombelor aceasta se dizloca, iar reactia termica o evapora. In timp, Musk spera sa se formeze astfel nori, care pot genera ploaie, deci conditii favorabile vietii. Pentru cateva decenii, posibil chiar secole, atmosfera martiana va fi inca ostila, fapt ce va impune colonistilor folosirea de costume speciale.

Pentru o eficienta maxima, culturile martiene vor fi realizate prin sisteme hidroponice. Acestea presupun cultivarea plantelor pe un pat de pietris sau de nisip, prin care curg in continuu apa si nutrienti chimici. Astfel, rata de crestere este extrem de rapida.

Energia necesara va putea fi asigurata fie prin panouri solare, fie prin generatoare eoliene. E posibil chiar ca, in caz de supra-productie, sa se gaseasca o solite de „exportare” a ei catre Pamant.

Fun fact: Stiati ca Elon Musk a declarat ca este atat de sigur de planul sau de a trimite un echipaj uman spre Marte, incat a pronosticat ca asta se va intampla in timpul vietii lui? Ba chiar mai mult – el insusi se va afla la bordul navei care va face calatoria.

Jeff Bezos

V-ati gandit de ce compania lui de explorare spatiala se numeste Blue Origin? Miliardarul american ne-a explicat ca omul nu este facut pentru a rezista departe de casa si ca va fi mereu atras de … planeta albastra. Bine, aici ar fi o problema, pentru ca si Neptun, spre exemplu, tot albastra este 🙂

Dar sa revenim – Bezos propune o alta abordare: statii spatiale care se ne permita sa ramanem langa anumite planete sau stele din sistemul nostru solar. Astfel, daca am vrea sa fim aproape de casa, putem alege o statie care orbiteaza in jurul Terrei.

Cei care au vazut capodopera lui Stanley Kubrick – Odiseea Spatiala 2001 – vor regasi familiar conceptul celui mai bogat om din lume. Vor fi doi cilindrii care se vor invarti in sensuri diferite, pentru a crea gravitatie. Ramane de vazut daca HAL 9000 va fi pe lista pasagerilor.

Avantajul acestui concept este ca ar permite o mai mare mobilitate si, lucrul cel mai important, in opinia mea, ar putea da timp planetei noastre sa se refaca. Daca am muta cat mai mult din populatie pe astfel de statii spatiale, impactul nostru asupra schimbarilor climatice ar fi minim. In plus, ne-ar permite sa relocam tot ce inseamna industrie grea pe alte planete, fara sa fie nevoie sa locuim efectiv pe ele. Desi suna negativ, practic, am folosi Marte, ca sa continuam pe linia lui Musk, doar pentru minerit sau agricultura, nefiind obligati sa cheltuim prea mult in a o face si locuibila.

Mi-a placut remarca sefului Amazon, care era special dedicata omologului sau de la Tesla: ” Cei care vor sa locuiasca pe Marte ar trebui sa incerca sa stea o luna pe Himalaya. Li se va parea gradina raiului pe langa ceea ce vor gasi pe o alta planeta.”

Asteptam sa vedem daca Richard Bronson, de la Virgin Galactic se va implica in vreun proiect similar. Momentan, singura lui intentie declarata a fost turismul spatial.

Parerea mea este ca planul lui Musk are mai multe sanse de reusita. In primul rand, pentru ca Marte este o tinta si pentru agentiile spatiale americane si chineze. In al doilea rand, pentru ca acesta tinde sa fie genul de om all-in, care investeste totul in proiectele lui, fie ca e vorba de resurse umane sau financiare. Si, in ultimul rand, cucerirea unei alte planete – iar cea rosie e cea mai accesibila – a fost scrisa in gena umana de la inceputurile civilizatiei. Iar Musk are ocazia sa fie cel care transcende spatiul si timpul si sa devina un simbol galactic, de-a dreptul. Voi ce parere aveti?