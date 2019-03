Netgear Nighthawk X6S – range extender tri-band mai mare decat un router

Cand am primit produsul la test am crezut initial ca este un router. Nici o secunda nu mi-a trecut prin cap ca este doar un range extender. Si o sa intelegeti de ce spun asta cand o sa vedeti pozele. Acest model, foarte performant de altfel, este mai mare decat un router, dar ofera o acoperire wireless mai mult decat o sa ai tu nevoie.

X6S este un range extender ce joaca un dublu rol. In primul rand ca este tri-band, iar in al doilea rand are 4 conectori LAN si un USB exact ca un router.

Daca un range extender il bagi direct in priza, il imperechezi cu router-ul prin WPS si toata treaba-i gata, X6S are nevoie de alimentare separata. Nu il bagi direct in priza pentru ca este prea mare, masoara 8.9 x 6.7 x 3.7 inch.

Trebuie sa-i gasesti un loc unde sa stea in picioare. Si fiind atat de mare antenele sunt toate integrate in el. Ar fi fost si mai mare daca antenele erau externe.

Design-ul sa zicem ca este subiectiv si am vrut doar sa va zic si sa va arat ca este urias. Asta-i tot. Caci acest extender este foarte performant. Este un tri-band adica ofera acces la 2 retele de 5GHz si una de 2.4GHz.

Pe benzile de 5GHz suporta viteze de pana la 1733Mbps download si 866Mbps upload, iar pe banda de 2.4GHz suporta viteze de 400Mbps. Raza de acoperire este uriasa si deja se poate lua la tranta cu sistemele de tip Mesh.

Un sistem Mesh are o acoperire in jur de 200mp, iar acest range extender tot atat ofera acoperire. Practic eu am avut semnal in toata casa, adica 200mp plus curtea.

Vitezele obtinute in casa pe reteaua de 5GHz sunt similare cu cele oferite pe router. Avand Fiberlink 1000 am viteze maxime pe router, adica 900Mbps. Prin range extender am ajuns la viteze de 700Mbps in casa si au coborat pana la 300Mbps atunci cand am ajuns in curte.

Pe banda de 2.4GHz vitezele au fost mai mici, undeva intre 100 si 200Mbps. Totusi, este impresionant faptul ca banda de 5GHz are o acoperire FOARTE mare, care in mod normal se limiteaza doar in casa. Nu, tot in curte am stat pe banda de 5GHz cu semnal aproape maxim. Banda de 2.4GHz intra in actiune foarte tarziu cand semnalul este minim pe 5GHz.

Daca vreti un range extender puternic, nu va deranjeaza dimensiunile acestui model si cautati o performanta deosebita, vi-l recomand. Costa aproape 200 de dolari, dar l-am gasit doar pe Amazon momentan.