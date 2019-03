Cat costa productia lui Galaxy S10+?

Cand se lanseaza un smartphone nou suntem socati de pretul sau de achizitie foarte mare. Vorbim in special de flagship-uri. Uitam ca respectiva companie investeste niste bani in dezvoltarea acelui telefon, in tehnologiile noi pe care le ofera. Pentru asta sunt diferiti oameni care ne arata costul de productie incat sa intelegem cat costa in realitate acel telefon.

Si uite cum stau lucrurile pentru Galaxy S10 Plus, cel putin pentru cele mai scumpe componente:

Ecran: 86.5 dolari

Procesor si modem: 70.5 dolari

Camerele foto: 56.5 dolari

Memoriile: 50.5 dolari

Alte elemente: 29.5 dolari

Testare si asamblare: 35.5 dolari

Mai bine va las acest tabel ca sa vedeti mai bine. In total costa 420 de dolari ca sa produci un Galaxy S10 Plus, adica 1750 de lei. Adaugati voi taxele, transportul, adaosul magazinului plus alte taxe pe care noi probabil nu le stim si veti ajunge la un pret dublu.