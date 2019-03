SPOILER este o noua vulnerabilitate ce afecteaza doar procesoarele Intel

SPOILER este o noua vulnerabilitate gasita in toate procesoarele Intel Core de la prima generatie si pana in prezent. Dar stati linistiti caci aceasta problema nu ne afecteaza noi, utilizatorii casnici, ci doar pe cei care detin un server. Momentan nu exista o rezolvare.

SPOILER afecteaza strict implementarea Intel pentru memoria procesorului si anume particica din procesor care se ocupa de alocarea memoriei in functie de nevoia procesorului. Indiferent ca sistemul de operare este Windows sau Linux, vulnerabilitatea exista.

„The root cause for SPOILER is a weakness in the address speculation of Intel’s proprietary implementation of the memory subsystem which directly leaks timing behaviour due to physical address conflicts,”