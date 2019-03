Tesla a lansat statiile de incarcare V3 – vor veni si in Romania

Tesla are in America de Nord, Europa si Asia aproximativ 12.000 de statii de incarcare rapide. In America au acoperit in proportie de 99% teritoriul, iar in Europa lucrurile vor arata la fel chiar din 2019. In China au ocupat deja 90%. Insa acest lucru nu este suficient si incarcarea masinilor este inca un proces plictisitor si de lunga durata. Astazi a fost lansat Tesla V3 Supercharger, o noua versiune mult imbunatatita.

V3 Supercharger este o arhitctura noua ce suporta o incarcare de 250kW pe masina, adica o incarcare extrem de rapida care se traduce in doar 5 minunte de stationare pentru o autonomie de 120km.

Mai mult decat atat, de la o singura statie se pot incarca 2 masini pana la 100% fara sa se mai imparta puterea intre cele doua vehicule. Tesla spune ca in maxim 15 minute masina va fi incarcata complet.

Impreuna cu noua incarcare rapida, Tesla a mai lansat si On Route Battery Warmup, o tehnologie care permite masinii sa incalzeasca bateria pana la temperatura optima de incarcare, reducand astfel procesul cu pana la 25%.

Faptul ca la o statie V3 se poate aloca puterea maxima de incarcare pentru fiecare vehicul alaturi de viteaza de incarcare si tehnologia Warmup, inseamna ca prin statiile Tesla vor trece de doua ori mai multe masini intr-o singura ora. Iar statiile V2 deja existente vor primi un udpate pentru a oferi 145kW.

Acum este un moment foarte bun sa va cumparati o masina electrica. Evident, V3 va functiona cu modelele Tesla. Insa preturile incep sa scada, vezi Model Y, statiile de incarcare incep sa apara peste tot si chiar timpul petrecut la pompa este mic. In 15 minute nu ti se raceste nici cafeaua.