Pret Samsung Galaxy S10, S10 Plus si S10E la abonament si in magazine

Ieri a fost lansat oficial in Romania Galaxy S10 si derivatele S10 Plus si S10E. Am fost la eveniment, a fost frumos, iar astazi sunt deja disponibile telefoanele. Pana acum erau doar la precomanda, iar daca vrei sa le cumperi poti sa o faci chiar acum. Apropo, noi il testam deja si va putem spune fara nici o ezitare, merita.

Preturile sunt urmatoarele:

PC Garage

eMAG

Altex

Aceleasi preturi le gasiti si la Altex.

Orange

Daca vrei sa-ti faci abonament la Orange gasesti telefoanele la preturi speciale in functie de abonamentul pe care il alegi. Preturile sunt AICI. Insa daca esti deja abonat iti recomand sa accesezi contul tau pentru ca sigur o sa ai reduceri + puncte.

Preturile incep de la 389 de euro pentru Galaxy S10E la un abonament de 45 euro. Galaxy S10 costa in jur de 518 euro, iar S10 Plus costa in jur de 618 euro.

Vodafone

Din pacate pe site-ul lor apare Lipsa Stoc la toate modelele. Probabil nu au actualizat inca site-ul, insa incercati in magazine.

Telekom

La fel, daca sunteti deja abonati incercati sa scoateti o oferta foarte buna mergand intr-un magazin. Altfel, preturile sunt dupa cum urmeaza si sunt luate de pe site:

Digi

La Digi apare inca la precomanda, insa scriu acest articol la ora 3 dimineata si probabil site-ul lor nu este inca actualizat. Caci in teorie toti operatorii si toate magazinele trebuie sa aiba telefoanele disponibile fie in stocul lor fie in stocul distribuitorului.

La Digi preturile apar dupa cum urmeaza: