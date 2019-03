TP-Link Deco M5 – sistem mesh practic pentru casa

Cat timp am stat la apartament, desi era unul cu trei camere, nu am avut probleme cu semnalul wi-fi de la routerul ieftin pe care il cumparasem. Routerul respectiv m-a tinut opt ani, chiar si dupa ce ne-am mutat la casa. E drept, fiind vorba de o casa cu mansarda, si cu mult fier-beton in pereti (pentru exemplificare, ca sa nu ziceti ca sunt eu exagerat, consultati acest video), la un moment dat, am simtit nevoie de un upgrade. Astfel, am achizitionat un router mai puternic si un range extender, pe care l-am montat la etaj. Cu toate acestea, tot nu sunt multumit. In curte, spre exemplu, acoperirea este slaba. Bine, avand un abonament telefonic cu internet garla, nu am considerat asta o problema. Dar, dupa ce am testat sistemul de fata, m-am decis ca urmatoarea achizitie va fi ceva similar. Modulul de fata are doar doua unitati, insa sunt sisteme cu mai multe. Pentru mine, unul cu trei ar fi ideal.

Dar, inainte sa purcedem la treaba, haideti sa lamurim intai ce este un sistem de tip mesh. Acestea sunt noile vedete ale sistemelor de conectivitate. Acestea se folosesc una de alta pentru a crea o legătură wireless continuă, minimizând impactul pereților care absorb semnalul wireless și a altor obstacole. Astfel, posibilitatea de a avea „zone moarte” pentru semnalul WiFi scade foarte mult.

Cuprins

Design si constructie

Ce gasim in cutie

Specificatii

Instalare si configurare

Interfata si functii

Pret,rating, pareri pro/contra si concluzii

Design si constructie

Stiti reclamele alea care incep asa: V-ati saturat de clasicele routere? Vreti un router care sa arate bine in living? Ei bine, cam asa este si cu TP Link Deco M5! Este destul de mic incat sa il ascunzi in vreun raft, dar este destul de chic incat sa poata fi montat si la vedere.

Cand copiii le-au vazut, primul lucru la care s-au gandit au fost farfurii spatiale! Eu am mers mai departe, si le-am comparat cu USS Enterprise:

Dar, sa nu deviem de la subiect, desi am cel putin doua cunostinte care ar fi extrem de fericite sa inserez aici ceva mai multe informatii despre Spock & Co.

Cele doua unitati sunt de culoare alba si, din ce am vazut, este singura culoare disponibila. Desi sunt frumoase, daca nu aveti de gand sa stergeti praful des prin casa, sfatul meu este sa le montati mai ascunse. Cel putin prin orase, veti avea de furca la acest capitol.

Pe laterale au doua porturi RJ-45 Gigabit, care pot fi utilizate ca si porturi WAN pentru conectarea la Internet, un buton pentru resetare si mufa pentru alimentare.

Partea interesanta este ca, in cazul in care le vreti montate pe perete, au niste mici orificii in partea de jos, dedicate tocmai pentru asta. Inca nu am finalizat zona holului de la intrare, dar asa am de gand sa il montez pe cel de acolo.

Ce gasim in cutie

Cutia in sine este destul de mare, insa nu este deloc grea. Asa ca nu am avut vreo emotie cand fiu-miu, la 8 ani si vreo 20 kg, a tinut mortis sa o duca el de la masina in casa. Inauntru gasim cele doua unitati, un cablu ethernet si cele doua incarcatoare. Plus manualul, pe care, ca orice barbat care se respecta, l-am ignorat total. 🙂

Specificatii

Placintele au diametrul de 120 mm, 38 mm inaltime, contin 4 antene interioare, iar fiecare dispune de doua porturi de tip Gigabyte, dintre care unul poate fi folosit ca WAN. Avem parte procesor cu patru nuclee Qualcomm IPQ4019, tactat la frecvența de 638 MHz, 32 MB spatiu de stocare pentru firmware si 256 MB memorie RAM. In total, sistemul poate oferi acoperire pentru aproximativ 510 metri patrati si ofera control parental, antivirus TrendMicro, QoS, retele guest si suporta protocol IPv6.

Dispozitivele au si conexiune Bluetooth si ofera conexiune de pana la 400 Mbps pe canalul de 2.4 Ghz si de pana la 867 Mbps pe cel de 5.0 Ghz.

Sistemul ne permite conectarea a pana la 100 de device-uri, desi ma indoiesc ca, acasa, cineva are atatea. Asta, in cazul in care nu stati la bloc si faceti share la retea cu toti vecinii.

Instalare si configurare

Cel mai mult, la actualul router ma deranjeaza partea de (re)configurare. Trebuie sa caut prin casa dupa cablul ethernet (recunosc, pentru ca il folosesc extrem de rar, uit pe unde l-am pus) si iau laptopul fiica-mii (am renuntat la orice alt device, de cand am descoperit ca smartphone-ul imi este indeajuns pentru aproape orice, iar Chromebook-ul nu are o astfel de mufa), sa intru pe adresa de IP si sa il (re)configurez.

La astfel de sisteme, insa, un smartphone iti este indeajuns. Simplu si la obiect! Tot ce ai de facut este sa le gasesti un loc in casa si sa le alimentezi la curent. In plus, pe cea principala, trebuie sa o conectezi la routerul tau sau la priza de internet, dupa caz. Apoi descarci aplicatia oficiala Deco (sau sa scanezi codul QR din cutie) si sa urmezi pasii de acolo. In cinci minute ai acces la world wide web!

Chiar si pe cutie ai instructinile initiale si codul culorilor petru led-ul cu care sunt dotate.

Interfata si functii

Aplicatia este compatibila cu telefoanele care ruleaza Android sau iOS, este extrem de intuitiva si, bonus, are o pagina de start la care te-ai holba intr-una:

Inca de cand l-am pus in functiune, am avut parte de un update de firmware, lucru care mi-a placut. Asta arata ca inginerii lor lucreaza la imbunatatiri:

In plus, ai oricand posibilitatea de a vedea ce dispozitive sunt conectate si ce trafic fac, extrem de simplu (daca, totusi, te decizi sa faci sharing de retea cu vecinii din bloc, poti sa ii taxezi in functie de trafic):

Restul optiunilor nu le-am folosit, dar va povestesc despre ele:

antivirus TrendMicro: cred ca este destul de clar ce face (apropo, o optiune interesanta aici este trecerea in carantina a unui dispozitiv detectat ca fiind infectat). Eu am instalat asa ceva local, pe laptop si Chromebook, iar pe telefoane nu i-am vazut rostul.

control parental: permite restrictionarea accesului copiilor pe anumite site-uri si intre anumite intervale orare. Am mai discutat anterior ca folosesc Google Family Link pentru asa ceva.

Pret,rating, pareri pro/contra si concluzii

Gasiti produsul la pretul de 733,10 RON, la pcgarage, iar cadou primiti si un joc. E un pret rezonabil pentru un astfel de dispozitiv, as zice eu, insa eu mai astept cu achizitia. Vreau mai intai sa testez modelele mai noi, cu mai multe unitati.

Puncte PRO:

design atragator, ceea ce il face usor de amplasat si la vedere

LED-ul se poate stinge pe timp de noapte, ca sa nu deranjeze (am aflat asta dupa ce l-am predat la producator; dar oricum nu il tineam in dormitor)

are linie telefonica de suport dedicata, de la TP-Link

este usor de instalat si de configurat

are deja antivirul si control parental, pentru cei care nu mai vor sa cumpere alte produse, separat

este ideal pentru case sau apartamente mari (mai ales daca sunt pe mai multe nivele), oferind destula acoperire

poate fi folosit atat acasa, cat si la birouri

Puncte CONTRA:

vine doar pe alb, culoare pe care praful este usor vizibil

mai scump decat un router clasic

are nevoie de alimentare la priza (m-as fi asteptat ca macar cel principal sa poata fi conectat prin USB la router, si sa nu mai aiba alte necesitati)

nu ofera posibiliatea de a fi configurat mult mai in detaliu

La final am o remarca – nu am testat comparativ viteza fata de ce obtineam cu routerul si range extender-ul pe care le am eu. Asta pentru ca, atat in prima varianta, cat si in cea cu sistemul mesh, vitezele de accces imi sunt ok pentru ceea ce folosesc eu. Cum nu joc jocuri in retea, nu am TV 4K, nu folosesc torrente si nici nu minez bitcoin, ma declar multumit cu ce am acum, Schimbarea as face-o pentru a avea parte de retea si in curte si pentru simplitatea in utilizarea zilnica, chiar si pentru un noob.