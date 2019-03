Review Xiaomi Mi Box S – alternativă foarte bună la Google Chromecast

Pentru cei care nu au migrat încă la un smart TV, dispozitivele de tip Chromecast și TV box-urile sunt modalități facile de a viziona conținut video prin Netflix și alte servicii de streaming. Investiția este infimă, iar configurarea floare la ureche. Totuși, există și unele neajunsuri. În cazul Chromecast-urilor trebuie să ai tot timpul telefonul la îndemână pentru a proiecta conținutul pe TV, în timp ce pe TV box-uri este foarte posibil să te lovești de probleme de stabilitate și performanță, mai ales dacă folosești un model ieftin chinezesc. Ideal ar fi să alegi un model certificat Android TV, însă dispozitivele de acest fel au prețuri atât de piperate încât e mai convenabil să schimbi televizorul pe unul smart.

Excepție de la regulă este Xiaomi Mi Box, ajuns acum la cea de-a patra generație. Noul model, pe numele său Mi Box S, vine cu aceleași dotări hardware ca și predecesorul său, însă are un design mai compact și un software mult mai bine optimizat, bazat pe Android TV 8.1. Dispozitivul integrează platforma Amlogic S905X-H și are 2 GB de memorie RAM și 8 GB spațiu de stocare. Ieșirea video este de tip HDMI 2.0a, așadar suportă rezoluții de până la 4K cu HDR. Dispune inclusiv de un port USB pentru conectarea de periferice sau unități de stocare, iar în materie de conectivitate ne alegem cu Wi-Fi în standardele b, g, n și ac (dual band) și Bluetooth 4.1. Asul din mâneca lui Mi Box S este, bineînțeles, certificarea Android TV. Experiența este fără cusur, iar faptul că suportă inclusiv Widevine DRM este un mare plus dacă vrei să redai video 4K de pe Netflix. Bineînțeles, ca orice alt dispozitiv Android TV, are și funcție de Chromecast, deci nu trebuie să butonezi de fiecare dată telecomanda.

Xiaomi Mi Box S poate fi găsit la Banggood la prețul de 79.99 dolari (aprox. 330 Lei). Pentru o perioadă limitată de timp, dacă aplicați cuponul PLAB096 la checkout-ul puteți achiziționa dispozitivul la prețul de doar 59.99 dolari (aprox. 250 Lei). Retailer-ul chinez oferă mai multe opțiuni de livrare, însă cea mai atractivă mi se pare EU priority line. Costă în jur de 8 dolari, iar livrarea se face prin curier, fără plată de TVA sau alte taxe. Alternativ, puteți alege opțiunea de livrare Air Parcel Register care costă doar 2.3 dolari.

Specificații Xiaomi Mi Box S:

Dimensiuni: 9.52 x 9.52 x 1.68 cm

Rezoluție: până la 4K (3840 x 2160)

Chipset: Amlogic S905X-H (procesor Quad-Core Cortex-A53 2 Ghz și GPU Mali-450)

Memorie RAM: 2 GB DDR3

Stocare: 8 GB (eMMC)

Sistem de operare: Android 8.1

Conectivitate: Wi-Fi b/g/n/ac (2.4 Ghz și 5 Ghz), Bluetooth 4.1

Conectică: HDMI 2.0a, USB 2.0 și audio jack

Ambalaj și construcție

Xiaomi Mi Box S sosește într-o cutie compactă pe care sunt trecute specificațiile cheie și serviciile de video streaming disponibile. Nu există mențiuni cu privire la codecurile video suportate, însă recunosc că mă așteptam la acest lucru având în vedere că e un TV box orientat către servicii de video streaming. În materie de accesorii primim un alimentator, o telecomandă Bluetooth, un cablu HDMI și un manual de instrucțiuni sumar. Nu sunt incluse însă bateriile pentru telecomandă, așadar, înainte de configurare, asigurați-vă că aveți la îndemână două baterii AAA.

Despre design-ul cutiuței nu sunt foarte multe de spus. E compactă, ușoară și realizată dintr-un plastic ieftin, cu finisaj mat, dar care prinde foarte ușor urmele de amprente.

Cel mai probabil nu vă interesează prea mult aceste detalii pentru că oricum o să vreți s-o ascundeți undeva în spatele televizorului.

Ce ar trebui să vă intereseze e conectica, iar Xiaomi Mi Box S nu prea m-a dat pe spate la acest capitol. În spate, de la stângă la dreapta, avem un jack audio pentru căști, cu rol secundar de ieșire audio optică, un port HDMI 2.0a care livrează video la rezoluții de până la [email protected], un port USB 2.0 și un jack de alimentare. Mi Box S nu are port LAN și nici antenă externă pentru Wi-Fi, iar asta vă poate crea probleme dacă aveți un router mai slab sau care nu este amplasat în vecinătatea dispozitivului.

Telecomanda este compactă, solidă și vine într-un finisaj negru mat. Are butoanele de navigare obișnuite Android TV (OK, taste direcționale, home, back și meniu adițional), la care se adaugă cele pentru Netflix, live TV și Google Assistant. Din păcate, tasta de Google Assistant nu vă este de mare ajutor dacă configurați TV box-ul în limba română. Funcționează doar pentru căutări pe YouTube, în rest nu prea am văzut să aibă integrare și în alte aplicații. Marele avantaj al telecomenzii este că operează prin Bluetooth, deci nu trebuie să poziționați dispozitivul în câmpul vizual al acesteia.

Experiență de utilizare

Prima configurare nu durează mai mult de două minute și presupune introducerea parolei Wi-Fi, a contului de Google și a aplicațiilor pe care le doriți instalate. Dacă nu aveți răbdare cu tastarea din telecomandă, contul de Google poate fi introdus din browser-ul altui dispozitiv cu ajutorul unui cod de activare. La configurare m-am lovit însă de o problemă, despre care am înțeles că e foarte des întâlnită. În mod normal, dispozitivul trebuie să detecteze automat rezoluția televizorului și să facă setările corespunzătoare, doar că în cazul meu a setat rezoluția la 720p. Am rezolvat rapid din meniul setări, dar mă gândesc că unii utilizatori nu își vor da seama din prima de ce au o imagine neclară.

Spre deosebire de TV box-urile venite din partea unor brand-uri necunoscute care au la bază distribuții Android improvizate, de multe ori pline de bug-uri, Xiaomi Mi Box S rulează Android TV 8.1. Asta înseamnă că este certificat pentru a fi utilizat pe TV, în combinație cu o telecomandă, și că nu apar probleme de stabilitate sau elemente de interfață inaccesibile. Launcher-ul integrat de Xiaomi este cel standard Android TV, cu aplicațiile favorite pe primul rând și cu fluxurile de conținut pe rândurile următoare, în funcție de aplicațiile instalate și de preferințe. Interfața este foarte intuitivă și, din punctul meu de vedere, mult mai bine pusă la punct decât pe smart TV-urile Samsung Tizen sau LG WebOS. Comutarea între aplicații se face printr-un meniu contextual, cu buton dedicat pentru telecomanda, iar canalele TV, în cazul în care aceastea au fost configurate într-o aplicație de IPTV cu integrare Android TV, sunt afișate prin apăsarea tastei Live TV de pe telecomandă.

Magazinul de aplicații Google Play nu este la fel de bogat ca cel pentru smartphone-uri, însă include destul de multe aplicații multimedia. Pe lângă cele uzuale de video streaming, cum ar fi Netflix, HBO Go și Filmbox Live, pe Google Play pentru Android TV găsim Plex, Kodi VLC, multe aplicații de IPTV și chiar câteva de VPN. Mai toate vin cu o interfață optimizată pentru TV și pot fi operate ușor prin telecomandă, însă am întâlnit și unele în care nu poți naviga deloc fără mouse. Probabil că dezvoltatorii, din comoditate, au ales să porteze direct aplicațiile de smartphone fără să facă vreo modificare la nivel de interfață. Totuși, astfel de cazuri sunt destul de izolate și de cele mai multe ori veți găsi alternative care să funcționeze cu telecomanda.

Xiaomi Mi Box S integrează un chipset Amlogic S905X-H cu procesor Quad-Core Cortex-A53 tactat la 1.5 Ghz și GPU Mali-MP450. Nu este cea mai rapidă platformă și nici nu oferă accelerare hardware pentru toate standardele video și audio, însă Xiaomi a reușit să optimizeze destul de bine sistemul de operare Android TV 8.1 și să elimine aproape complet bug-urile prezente pe Mi Box-ul din generația anterioară.

Interfața este rapidă și fluidă, iar aplicațiile, în ciuda celor 2 GB de memorie RAM, se încarcă repejor și nu manifestă probleme de performanță. Problematic este însă spațiul de stocare de doar 8 GB, dintre care doar aprox. 5.4 GB rămân disponibili după configurare. Dacă utilizați doar aplicațiile uzuale de video streaming nu veți întâmpina probleme, însă dacă vreți să instalați foarte multe aplicații sau să încercați și unele jocuri veți observa că memoria internă se umple foarte repede.

Că tot am adus în discuție jocurile, îmi pare rău că vă dezamăgesc, dar platforma hardware de pe Xiaomi Mi Box S este mult prea slabă pentru randări 3D complexe. Cu excepția câtorva tiluri simple, precum Crossing Roads sau Pac-Man 256, jocurile rulează execrabil. De asemenea, foarte puține dintre ele funcționează cu telecomanda, deci aveți nevoie de un controller compatibil Android pe interfață USB sau Bluetooth. În materie de benchmark-uri nu prea am ce să vă arăt. Cele mai populare, AnTuTu, 3DMark și GeekBench, nu sunt disponibile pentru Android TV, iar GFXBench afișează erori în mod constant și nu reușește să ducă un test până la capăt.

Performanțele în aplicațiile de video streaming sunt însă foarte bune. Pe Netflix am văzut filme 4K cu HDR fără nici cea mai mică problemă. Nu au existat momente de buffering, lag sau desincronizări ale sunetului, așa cum văzut pe foarte multe TV box-uri chinezești. Unde am văzut puțin lag a fost la navigarea printre biblioteca de filme, atunci când era încărcată o nouă listă, însă nimic care să fie deranjant. Un mare avantaj a lui Android TV față de alte platforme smart TV este că se poate conecta la servere VPN. Prin urmare, dacă aveți o subscripție la un serviciu VPN, puteți viziona conținut geoblocked. Pe Netflix funcționează chiar foarte bine. Eu am folosit NordVPN, m-am conectat la un server din Marea Britanie și am urmărit American Horror Story, care în mod normal nu este disponibil la noi în țară. Cât despre celelalte servicii de video streaming, am mai testat YouTube și HBO Go, iar ambele au funcționat la fel de bine. Vestea proastă e că dacă sunteți client Amazon Prime Video nu aveți cum să utilizați serviciul pe Mi Box S. Amazon nu oferă încă o aplicație pentru Android TV.

Pentru conținutul local, redat de pe unități de stocare externe sau de pe un server DLNA prin Kodi sau VLC, performanțele sunt în general foarte bune, însă pot apărea unele probleme în cazul fișierelor cu bitrate foarte mare. De asemenea, unele hard disk-uri externe s-ar putea să nu se împace foarte bine cu portul USB de pe Mi Box S, probabil din cauză că acesta nu livrează mai mult de 0.5A. De exemplu, unul dintre HDD-urile mele externe, un Seagate Expansion Portable, se deconecta aleator pe parcursul redării unui film, în timp ce un WD Elements Portable funcționa fără probleme ore în șir. Revenind la conținutul video, chipset-ul de pe Mi Box S are decodare hardware pentru video VP9, H.265, H.264, MPEG 1/2/4 și VC1, respectiv audio Dolby și DTS. Asta înseamnă că poate reda fără probleme mai toate tipurile de formate video, inclusiv remux-uri 4K HEVC 10-bit, fără frame skipping sau artefacte. Probleme apar de regulă cu fișierele 4K la 60 fps și cu bitrate foarte mare, de peste 70-80 Mbps, unde sunt prezente destul de multe blocaje. În ciuda acestui lucru, putem spune că Mi Box S se descurcă onorabil la acest capitol, mai ales dacă ne raportăm și la prețul de achiziție foarte accesibil.

Pe partea de conectică dispozitivul oferă Wi-Fi b, g și n dual band și Bluetooth 4.1. Contrar așteptărilor mele, conexiunea Wi-Fi a fost extrem de stabilă și nu m-am lovit de deconectări sau de scăderi ale vitezei. Pe de altă parte, lipsa unei antene externe poate crea probleme atunci când semnalul Wi-Fi este mai slab. Țineți cont că pentru Netflix 4K e nevoie de o lățime de bandă de minim 15 Mbps, în timp ce pentru Plex poate fi nevoie chiar și de 50 Mbps. Ideal ar fi fost un port LAN, însă la un preț așa mic nu le poți avea pe toate, nu-i așa? În ceea ce privește conectivitatea Bluetooth, Mi Box S s-a comportat perfect, inclusiv cu căști Bluetooth și controllere de jocuri. Chiar nu am ce să-i reproșez din acest punct de vedere. Apropo, dispozitivul oferă și conectivitate Chromecast, prin urmare puteți proiecta conținut video până la rezoluție 4K din orice aplicație care suportă acest protocol. Cu alte cuvinte, are și funcție de Chromecast Ultra.

Concluzie

Dacă Chromecast-ul ți se pare incomod și preferi un dispozitiv mai puternic și cu mai multe funcții pe care să-l poți controla prin telecomandă, atunci Xiaomi Mi Box S este fix ceea ce cauți. Rulează o distribuție Android TV extrem de bine optimizată, vine într-o construcție compactă și are un preț de achiziție foarte mic. În plus, are și Chromecast Ultra și, în mod ironic, vine la un preț mai mic decât acesta. Nu-ți forma însă prea mari așteptări pe partea de gaming. Platforma hardware e mult prea slabă pentru jocuri 3D complexe și de cele mai multe ori o să te alegi cu o experiență nejucabilă.

Îl poți cumpăra de la Banggood la prețul de doar 59.99 dolari (aprox. 250 Lei) prin aplicarea voucher-ului PLAB096 la checkout. Magazinul are pe stoc inclusiv varianta europeană, deci nu trebuie să-ți bați capul cu adaptoare de priză.

Pro:

Raport preț/performanță foarte bun

Certificat Android TV și Widevine DRM

Chromecast integrat

Multe aplicații disponibile

Contra: