Skoda la Salonul Auto Geneva 2019

Pe la mijloc de ianuarie va povesteam despre planul Skoda de a lansa noul lor SUV la Salonul Auto Geneva (articolul este aici). Ei bine, iata ca evenimentul este deja in curs de desfasurare si avem parte de mai multe noutati de la producatorul ceh. Din comunicatul lor de presa aflam ca 2019 urmeaza sa marcheze istoria de 124 de ani a companiei: intrarea pe piata mobilitatii electrice (nu doar a autovehiculelor, dupa cum veti vedea. Cu o investitie preconizata a fi in jur de doua miliarde de euro, in urmatorii patru ani, cehii vor produce zece modele electrificate pana la finele anului 2022. De asemenea, compania isi va extinde si serviciile de mobilitate – cum ar fi platforma ‘HoppyGo’ si serviciul de mobilitate ‘CareDriver’. Interconectarea automobilului cu soferul si cu mediul permite modelelor sale sa fie integrate in retelele casnice smart si sa fie controlate prin intermediul aplicatiei Skoda Connect si al asistentului Alexa de la Amazon.

Skoda Vision iV

Avem parte de primul concept EV al uzinei din Mlada Boleslav, care va fi contruit pe platforma modulara MEB a grupului Volkswagen. Avem parte de un SUV cu design clasic al gamei respecive Skoda, dar ma indoiesc ca pe modelele de serie vom avea parte de o astfel de deschidere a usilor, de scaune si tapiterie, precum si de volanul sport. Imi place desenul agresiv la grilei frontale si de LED-ul care traverseaza toata partea respectiva. Ni se spune ca sistemul de propulsie fara emisii este format din doua motoare electrice – unul instalat pe puntea fata, iar celalalt pe puntea spate – un lucru care ii confera tractiune integrala. Bateria litiu-ion este montata sub masina, economisind spatiu si oferind o autonomie de pâna la 500 kilometri conform ciclului WLTP.

Desi este prezentata ca o inovatie, folosirea smartpone-ului pentru a deschide masina, sistemul exista deja, daca nu ma insel, pe unele modele BMW. Interesant este am un fost coleg care a lucrat la ceva similar.

Skoda Kamiq

Nevasta-mea o asteapta cu nerabdare. Cum numele lor seamana – Kamiq si Cami – si cum urmeaza sa achizitionam anul asta un autovehicul nou, asta e pe lista. Totul depinde de timpii de livrare si de … pret! Nu voi insista la acest capitol, pentru ca am mai povestit despre el. Astept sa il vad pe drum si, de ce nu, sa ii facem un review. Daca vine cu pachet 4×4, Darius ar fi incantat sa il testeze.

Skoda Scala

Si model acesta il am pe lista mea scurta de achizitie, dar ramane de vazut daca upgrade-ul la design si functionalitate merita sa renunt la gandul meu initial – Octavia Combi. Scala este un compact, care pare adresat familiilor sau celor care vor si spatiu de depozitare indestulator. Din fata, imi aduce aminte de Octavia sau chiar Superb, pe cand hayonul din spate este similar cu cel de pe Fabia. Ca remarca personala, nu mi se pare prea reusita ideea cehilor de a prezenta la acelasi eveniment doua masini cu culori similare.

Skoda Fabia R5, Kodiaq si Karoq

Aici avem parte de un redesign si/sau optionale noi, ca de exemplu Side Assist si motorizari diferite.

In caz ca nu stiati, R5 e campion mondial la WRC2, intre 2016 si 2018. Si, tot ca nota personala, arata al naibii de bine. Cred ca arata la fel si stropita de noroi, pe un traseu de concurs!

Skoda Klement

Am lasat la final bicicleta electrica. Sincer, nu m-as fi asteptat la o astfel de lansare a Skoda, dar piata este tot mai deschisa la alternative la masinile clasice, si tot mai flamanda dupa solutii econimice si ecologice. Motorul electric montat in spate si functia de recuperare a energiei accelereaza vehiculul pâna la o viteza maxima de 45 km/h. Cele doua baterii permit o autonomie de peste 60 kilometri. KLEMENT este, de asemenea, pe deplin conectat. De exemplu, nivelul actual de incarcare al bateriilor poate fi afisat de o aplicatie. Aditional, pot fi stabilite limite geografice in afara carora KLEMENT nu va putea rula.

In caz ca va intereseaza, materialul video il gasiti mai jos: