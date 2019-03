Huawei a mintit in legatura cu fotografiile de promovare pentru P30. Sunt facute cu un DSLR

Am vazut si eu niste „poze” realizate cu P30 acum 2 saptamani, dar nu am scris nimic despre asta. Am asteptat sa mai apara informatii ca sa fiu sigur de o treaba. Si in sine mea stiam ca ceva nu este in regula. Drept urmare acele poze au fost facute cu un DSRL, mintind oamenii ca ar fi facute cu camera lui Huawei P30.

Unele poze sunt chiar din 2009, altele sunt disponibile pe net, altele fac parte din portofoliul unor fotografi profesionisti. Unele voci spun ca Huawei nu a gresit cu nimic utilizand astfel de fotografii deoarece scopul lor este sa arate ca performanta camerei foto este similara cu a unui DSLR sau ca sunt doar simple imagini reprezentative.

Daca ma intrebati pe mine nu sunt de acord cu aceasta tehnica. Pentru ca atunci cand telefonul va fi lansat asteptarile vor fi foarte mari. Oamenii vor crede ca telefonul chiar va fi capabil de fotografii la nivelul unui DSLR, iar acest lucru este imposibil. Noi, care stim cat de cat despre ce este vorba in acest domeniu, stim la ce sa ne asteptam. Dar incercati sa-i explicati unei persoane care nu are nici o legatura cu acest domeniu despre cum telefonul nu va putea face astfel de fotografii.

Va mai aduceti aminte cand Nokia a filmat cu o camera profesionala un clip pentru Nokia Lumia 920? Toata lumea a crezut ca acel clip a fost inregistrat cu telefonul si pur si simplu stabilizarea era la un nivel nemaivazut la vremea respectiva. Teapa…nu a fost filmat cu telefonul. Daca nu se afla acest lucru, ce parere isi facea oare utilizatorul dupa ce cumpara telefonul si observa ca filmarile nu sunt deloc la acel nivel de calitate?