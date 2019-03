Samsung Galaxy A90 este un device pentru gaming cu camera frontala retractabila

Samsung Galaxy A90 este cel mai puternic model al seriei Galaxy A si a fost vazut initial in SUA drept un device pentru gaming. Conform informatiilor s-ar parea ca acest model are un ecran diferit fara notch sau gaura pentru camera.

Camera frontala pare sa fie retractabila, insa nu este nimic sigur. Va intrebati de unde stim de acest model? Pai chiar Samsung l-a mentionat pe siteul lor din SUA, dar fara o poza oficiala. Textul suna cam asa, oricum aveti link:

Offer eligible on Samsung Galaxy S10e, S10, and S10+, Galaxy Note9, Galaxy Tab S5e, Galaxy A90 devices from 3/1/2019 through 12/31/2019 only; one gift granted per device; requires download of Asphalt 9: Legends to an eligible device; see full redemption details here.