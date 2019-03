Castiga o excursie la Barcelona alaturi de ASUS

Astazi am fost la un eveniment ASUS in Plaza Romania pentru a veni cu niste vesti interesante pentru voi. In perioada 14-24 martie, la etajul 1 in mall Plaza din Bucuresti, te poti juca pe sistemele ASUS ce joc vrei tu. Insa surpriza abia acum vine. Poti castiga o excursie la Barcelona pentru a vedea cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou.

Cel mai bun jucator care va castiga Cupa Liceelor va disputa CUPA ROG în data de 23 martie, iar cel mai bun va primi pe lângă trofeu și marele premiu: excursia la Barcelona.va ajunge la Camp Nou. Trebuie doar sa arati ca esti bun. Daca nu reusesti tot poti castiga un telefon ZenFone plus alte premii surpriza.

Citez din comunicatul de presa programul:

Sesiunile de gaming “Free to Play” se vor desfășura în data de 14 și 15 martie pe parcursul întregii zile și în perioada 16 – 23 martie în afara orelor de competiție.

Din program:

• Pe 16 martie, la standul ASUS va fi prezent El Nino, care va împărți autografe și va interacționa cu fanii.

• În perioada 22-24 martie, Ovvy, cel mai bun jucător român de FIFA, ne va fi alături pentru sesiuni de jocuri demonstrative, transmisii în direct și întâlniri cu fanii.

• Dorian Popa va fi prezent în data de 24 martie, în ultima zi a evenimentului, pentru a face fotografii cu fanii și pentru a ne delecta cu efervescența lui.

Poti castiga chiar si un laptop ZenBook 14 UX433 lansat anul acesta la CES in Las Vegas. In plus, la tombole se vor oferii 50 de premii pe zi.