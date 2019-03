Recomandare: Forgive Me, Father – joc romanesc

Din cand in cand mai facem recomandari, astazi Forgive Me, Father. Este un joc romanesc proaspat ajuns pe piata, realizat de studioul Liberty Field. Acest joc este disponibil pe iOS si Android si esti in rolul unui preot.

Mie mama imi spunea sa ma fac preot cand eram mic. Nu m-am facut preot, sunt ateu, insa pot macar prin acest joc sa am o parohie si sa am in subordine mai multi cetateni pe care sa-i controlez. Jocul este interesant si cred ca o sa va placa. Multe spoilere nu va dau.