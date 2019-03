Navitel MR250 Review: „martorul” DVR de care ai nevoie

Mai prin vara va povesteam despre camera auto DVR Navitel R200, o solutie de buget pentru evenimente neplacute care pot aparea in trafic. MR250 este un pachet complet, care ofera pe langa camera DVR frontala, o camera DVR pentru spate, precum si o oglinda retrovizoare cu un display de 5 inch integrat.

Camera de bord inregistreaza la rezolutia full HD si 30 de cadre pe secunde pe un card microSD cu o capacitate maxima de 64GB. Formatul in care sunt salvate filmarile este de tip .mov, se poate opta intre inregistrari de 1,3, respectiv 5 minute si are un unghi de vizibilitate de 160 de grade. Permite inregistrare audio, iar bateria are o capacitate de 400mAh, alimentandu-se printr-un port microUSB. Pentru montare nu este necesar adeziv sau gauri suplimentare: se prinde cu ajutorul unor elastice peste oglinda retrovizoare din dotare a masinii. Display-ul integrat in oglinda este de tip IPS, cu o diagonala de 5 inch, aspect 16:9 si rezolutie 854 х 480. Singura problema pe care am avut-o eu a fost faptul ca nu mai puteam aprecia corect distanta in spate cu noua oglinda. Obiectele pozitionate in spate masinii pareau mai aproape decat erau in realitate.

Camera din spate are un unghi de vizibilitate de 85 de grade si o rezolutie video de 656 х 492. Aceasta poate fi montata cu ajutorul benzii duble adezive atat in masina, cat si in exterior pentru a fi folosita drept camera pentru parcarea cu spatele. Este certificata IP65 – rezistenta la apa si praf si astfel poate fi montata si in exteriorul automobilului. Daca se opteaza pentru inregistrarea in timpul conducerii, aceasta trebuie doar fixata si conectata de camera de bord. Software-ul va salva automat inregistrarile de la ambele camere pe cardul microSD. Pentru a folosi camera pentru parcare, aceasta poate fi montata fie pe luneta, fie langa placuta cu numerul de inmatriculare. Este necesar ca, camera sa se conecteze la +12V astfel incat va detecta momentul in care masina urmeaza sa fie parcata. In acel moment, inregistrarea frontala este oprita iar pe display-ul integrat in oglinda va afisa doar ce vede camera din spate.

Camera o gasiti la eMag la pretul de 470RON.