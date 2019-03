Nvidia a lansat placa video GTX 1660

Dupa modelul GTX 1660Ti a venit si momentul in care Nvidia lanseaza si versiunea non Ti mai slaba. Aceasta placa foloseste acelasi procesor Turing, NU are tehnologia Ray Tracing si pare sa fie o solutie buna pentru cei care vor sa faca upgrade de la o placa veche si nu vor sa arunce multi bani.

Acest nou model este un update pentru GTX 1060 si este cu 30% mai performanta decat 1060 3GB in jocurile cu rezolutie Full HD si cu 15% fata de 1060 6GB. Insa nu consider ca un upgrade este necesar de la GTX 1060, o placa foarte buna. Ci mai degraba este un upgrade masiv daca ai o generatie si mai veche.

Noua placa video GTX 1660 are 6GB memorie, latime de banda de 192GB/s, 1408 CUDA Cores si frecventa de 1800MHz in boost. Costa in jur de 1200 lei in functie de producator si implementare.

Gasiti deja placa la PC Garage pe stoc magazin, deci cu ridicare imediata. Daca vreti puteti folosi codul GQYMJZ3X pentru o reducere.