AOC C32G1 – parerile despre un monitor curbat de 31.5 inch si pret de 1300 lei

Acum putin timp am testat un monitor de la AOC care ofera cateva lucruri interesante intr-un buget foarte mic. Eu cand l-am testat nu am vrut sa-i cunosc pretul deoarece am vrut sa-l evaluez in functie de performante. Cam asa fac cu orice produs. Am pus intentionat pretul in titlu pentru ca am vrut sa va atrag atentia asupra acestui fapt.

Monitorul AOC C32G1 este gandit pentru gaming, adica are 144Hz, timp de raspuns mic de 1ms si un design mai agresiv. Panoul curbat si diagonala de 31.5 inch nu sunt neaparat criterii de luat in calcul cand ne referim la gaming.

Vreau sa va spun doar cateva pareri sincere despre acest monitor si de ce merita cumparat sau nu. Imi place sa mai schimb formatul in care redactez review-urile pentru a va oferi informatia esentiala mult mai clar, nu strecurata prin randuri pline cu vorbarie inutila.

Puncte PRO

Diagonala mare – este un plus daca esti in cautarea unui monitor mare. Trebuie doar sa ai loc pe birou. Personal il consider bun si pentru console nu doar pentru PC.

Timpul mic de raspuns este destul de clar.

Rata de refresh de 144Hz este un must have in gaming.

Are reglaje atat fata/spate cat si sus/jos. Se ridica 130mm si se inclina 30 de grade +/-.

Este curbat, iar experienta va fi mereu una net superioara. Esti concentrat mai bine la imagine.

Conectica generoasa: HDMI 2x, DP, VGA si jack cate o bucata.

Puncte CONTRA

Rezolutia este slaba pentru diagonala mare de 31.5 inch. Vorbim doar de Full HD. Nu este o rezolutie ingrozitoare, insa mi-a adus aminte de laptop-urile cu clasica rezolutie 1366 x 768. Cam asa m-am simtit cand l-am utilizat.

Un alt punct negativ este panoul VA. De fapt combinatia de panou VA cu o rezolutie mica intr-o diagonala nu este tocmai reusita. Are nevoie de multa luminozitate pentru a putea reda clar imaginea, sa zicem peste 300cd/m2. Acesta are doar 250cd/m2 si imaginea se vede ca este intunecata. Nu trebuie sa fi expert ca sa iti dai seama.

Culorile nu sunt nici ele tocmai clare. Sunt palide, sterse, iar filmele sau clipurile video nu vor fi o placere de vizionat. In jocuri mai merge ca esti concentrat mai mult pe actiune.

Concluzia

Tineti cont de pret. Costa la PC Garage 1345 de lei si primesti o diagonala uriasa, un timp de raspuns mic si o rata de refresh foarte mare si chiar FreeSync. La banii astia o sa gasesti monitoare DECENTE de gaming dar cu diagonale de 23 sau maxim 27 inch cu o calitate acceptabila.

Acest monitor este foarte mare, dar culorile si luminozitatea nu pot spune ca sunt tocmai cele mai bune. Este normal sa fie asa, v-am spus mai sus de ce.