Atributele unei interfete vizuale calitative (P)

Experienta vizitatorilor va spune foarte multe despre afacerea voastra, respectiv daca aceasta functioneaza cum ar trebui sau dimpotriva, va trebui sa aduceti unele imbunatatiri. Exista cateva atribute principale pe care orice website ar trebui sa le aiba in vedere. Aceste atribute fac diferenta intre o interfata depasita de timp si una de o calitate cat mai buna. In cazul in care aveti un site web, este bine sa aveti in vedere aceste atribute importante.

Simplitatea

Acest lucru important este bine de avut in vedere, cu toate ca nu multe site-uri dau dovada de acest lucru. In ziua de azi, din ce in ce mai multe interfete ale site-urilor sunt cat mai simple, dar si mai eficace in acelasi timp. O interfata simpla si eficienta nu inseamna neaparat elemente identice copiate de pe o tema pe alta. Intrebati-va mereu daca un element de pe site-ul vostru merita sau nu.

In cazul in care un anume element nu are nici un rol pe site, este o idee mai buna sa nu va folositi de el. Simplificand cat mai mult site-ul, veti reusi sa va imbunatatiti aspectul acestuia si mai mult decat atat sa se mareasca si viteza de incarcare a acestui site.

Claritatea

Cu toate ca primul lucru care ne vine in cap atunci cand vorbim despe claritate este layout-ul grafic, se pare ca s-au mai schimbat lucrurile, claritatea mesajului in sine fiind cea care primeaza. Cand comunicati ceva unui utilizator, acesta trebuie sa inteleaga faptul ca primele secunde sunt cele mai importante. Mesajul site-ului trebuie sa iasa rapid in evidenta, iar din punctul de vedere al claritatii grafice, atunci iconii si butoanele de actiune trebuie sa fie conturate cat mai clar, dar si mai lizibil pe site. Bold si italic pot atrage atentia asurpa mesajului pe care doriti sa-l oferiti vizitatorilor, de aceea le puteti folosi in layout-ul vostru.

Platforma intuitiva

Acest lucru este unul dintre preocuparile unui web designer, firma brasovdesign opteaza mereu pentru WordPress. Ei fiind interesati ca platforma sa fie cat mai usor de inteles de catre vizitator. Meniul hamburger pentru site-uri se pare ca are cel mai mare succes, vizitatorii gasind prin intermediul acestui meniu, exact ceea ce-i intereseaza. Meniul de tip hamburger exclude numele paginilor, reprezentandu-le prin simple liniute asezate una peste alta. Acest lucru il face pe vizitator sa navigheze mult mai usor pe site-ul vostru si sa se bucure de informatia care o gaseste pe acesta.

Eficienta

Orice site trebuie sa fie cat mai eficient, acesta fiind atributul unei interfete calitative. Site-ul trebuie sa atinga o foarte mare performanta, cu un minim de investitie, acest lucru fiind unul de care orice creator de site-uri ar trebui sa tina cont. Nu va trebui totusi lasat la o parte profesionalismul pentru ca orice site trebuie sa arate si sa functioneze exemplar.

Eficienta poate insemna un numar mare de lucuri. Astfel, un site, poate fi eficient atat din punctul de vedere al optimizarii SEO, cat si din punctul de vedere al elementelor grafice de pe site sau a imaginilor. Trebuie luate in considerare si lucrurile care ajuta la imbunatatirea aspectului unui astfel de site. El va reusi astfel sa fie mult mai apreciat de oamenii care il vizitaeaza si care sunt interesati de produsele, precum si de serviciile pe care le oferiti. Un user experience de calitate va va ajuta mult si va va ridica site-ul.

Caracterul responsive

Din punctul de vedere al adaptarii site-ului in functie de device, acest lucru este un must pentru orice webmaster. Chiar si Google ridica mai des in cautari site-urile care sunt responsive, de aceea va trebui sa va asigurati de faptul ca site-ul vostru se vede si functioneaza bine atat pe telefon, cat si pe desktop sau pe tableta. Aceste lucruri au un impact major in ceea ce priveste performanta, dar si eficienta.

Userii ajung de cele mai multe ori online, folosindu-se de telefonul lor. Daca site-ul nu este adaptabil pe mobil si pe alte device-uri, atunci majoritatea publicului vostru va avea de pierdut. Este astfel important sa tineti cont si de caracterul responsive al acestui site. Datorita acestui caracter, site-ul vostru va avea de castigat.

Tineti cont de toate aceste caracteristici ale unui site reusit si veti vedea cum o astfel de interfata va va mari numarul de clienti, iar afacerea voastra va creste in timp.