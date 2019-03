Review iPhone XS

Deși a fost lansat în luna septembrie, iPhone XS a ajuns la mine pentru review de abia la jumătatea lunii decembrie. Motivul? Apple nu oferă unități de review în regiunea noastră și de fiecare dată trebuie să apelăm la binevoința magazinelor sau a operatorilor de telefonie mobilă. Sunt conștient că review-ul a venit mai târziu decât de obicei, însă sper să vă fie de ajutor dacă intenționați să faceți trecerea la un iPhone XS în viitorul apropiat. După cum probabil știți deja, iPhone XS aduce îmbunătățiri minore față de predecesorul său. Design-ul a rămas același, iar principalele elemente actualizate sunt procesorul, camera foto, display-ul și sistemul de autentificare facială Face ID. Dacă aveți deja un iPhone X vă zic de pe acum că nu există motive întemeiate de upgrade, terminalul comportându-se aproape identic în majoritatea cazurilor. Eu l-am folosit ca telefon principal timp de câteva săptămâni și, în mare parte, am fost mulțumit de experiența livrată. Este un smartphone foarte bun pentru cineva care preferă ecosistemul Apple și care are și un buget pe măsură, însă, după veți descoperi pe parcursul acestui review, are și unele neajunsuri.

Terminalul a fost furnizat de Telekom România. Pe site-ul operatorului iPhone XS în varianta de 64 GB este disponibil la prețul 4629 Lei împreună cu abonamentul Mobil 16 (18 EUR/lună) sau liber de contract la prețul de 5399 Lei. Abonamentul Mobil 16 oferă nelimitat minute și SMS-uri naționale, trafic de date nelimitat la viteză 4G și 5 GB de trafic de date în roaming SEE.

Specificații iPhone XS:

Ecran OLED, 5.8 inci, rezoluție 1125 x 2436 pixeli (aprox. 458 ppi) Chipset Apple A12 Bionic – CPU Hexa-Core (două nuclee Vortex la 2.5 Ghz și patru nuclee Tempest la 1.6 Ghz) și GPU proprietar Apple cu patru nuclee Memorie RAM 4 GB LPDDR4 Spațiu de stocare 64 GB, 256 GB sau 512 GB Cameră foto principală Dual camera 12 MP, f/1.8, 26 mm (wide), pixeli de 1.4 microni, OIS, PDAF + 12 MP, f/2.4, 52 mm (telephoto), pixeli de un micron, OIS și PDAF Cameră foto secundară 7 MP, f/2.2, 32 mm Conectivitate 4G LTE Cat16 (1024 Mbps downstream și 150 Mbps upstream), Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 și A-GPS Acumulator Li-Ion, 2658 mAh Sistem de operare: iOS 12 (upgradabil la iOS 12.1.3) Dimensiuni 143.6 x 70.9 x 7.7 mm Greutate 177 grame Altele Autentificare facială Face ID, difuzoare stereo, certificat IP68 pentru protecție la lichide și praf

Accesorii

Ca de obicei, Apple s-a zgârcit la accesorii. În pachet primim doar un alimentator de priză USB cu ieșire de 5V la 1A, un cablu USB – Lightning, o pereche de căști cu conector Lightning și o cheiță pentru scoaterea SIM tray-ului. Nu lipsește doar încărcătorul rapid, pe care te-ai aștepta să-l primești împreună cu un telefon ce costă peste 5000 Lei, ci și adaptorul de audio jack. Separat, adaptorul de jack costă cam 50 Lei, iar încărcătorul rapid Apple în jur de 150 Lei.

Construcție, ecran, Face ID și sunet

Cum spuneam, design-ul a rămas neschimbat, însă nu e cazul să fiți dezamăgiți. În continuare e unul dintre cele mai bine construite telefoane de pe piață, impresionând nu doar prin atenția deosebită la detalii, ci și prin materialele de foarte bună calitate. Ramele sunt din oțel, iar pe spate avem sticlă ușor curbată spre extremități. Se simte foarte bine în mână, însă trebuie menționat că aderența cam lasă de dorit. Măsoară 7.7 mm grosime și cântărește 177 grame, așadar e cam pe aceeași linie cu celelalte flagship-uri ale momentului. Referitor la protecția la lichide și praf, iPhone XS face trecerea la standardul IP68, așadar poate rezista în apă, la adâncimi de până la doi metri, timp de 30 de minute.

Din punctul meu de vedere, iPhone XS este printre puținele telefoane ce au în mod justificat un decupaj în zona superioară a ecranului. Pe lângă faptul că aici este prezent un sistem avansat de autentificare facilă, display-ul nu are „bărbie”, așa cum vedem pe majoritatea vârfurilor de gamă cu Android, și acoperă 82.9% din suprafața frontală. Poate că nu știați asta, însă Apple se folosește de o metodă ingenioasă pentru a elimina rama de jos. Curbează display-ul la 180 de grade în interior în așa fel încât controller-ul acestuia să nu mai stea la baza ecranului, ci dedesubt.

Notch-ul găzduiește earpiece-ul, camera foto secundară, senzorul de proximitate și componentele pentru Face ID (dot projector, IR camera și flood illuminator). Referitor la Face ID, acesta nu a primit upgrade-uri hardware directe, dar a fost îmbunătățit cu ajutorul NPU-ului din A12 Bionic. Pentru că nu am avut la îndemână și un iPhone X nu vă pot spune dacă autentificarea este sau nu mai rapidă decât pe acesta, însă ce vă pot spune e că în continuare dă foarte multe rateuri. Nu contează dacă vreau să deblochez telefonul la lumina zilei sau la întuneric, uneori pur și simplu refuză să mă recunoască și solicită codul PIN. Am încercat să-mi rescanez fața în Face ID, însă nu am obținut nicio îmbunătățire. Ideal ar fi fost ca telefonul să aibă și un scanner de amprentă undeva pe spate, iar Face ID să fie o soluție de autentificare alternativă. Partea bună e că nu poate fi păcălit, drept dovadă a fost integrat pentru achizițiile de pe App Store și chiar și în aplicațiile de banking.

Display-ul este de tip OLED, măsoară 5.8 inci în diagonală și are o rezoluție atipică de 1125 x 2436 pixeli (raport 19.5:9). Este un panel de la Samsung, iar pe lângă contrastul infinit specific display-urilor OLED, se mai laudă cu suport pentru Dolby Vision, HDR10, 3D Touch și True-tone. Este extrem de bine calibrat, are unghiuri foarte largi de vizualizare și mai presus de toate, are o densitate de pixeli de aproximativ 458 ppi. Asta înseamnă că fonturile mici, fotografiile bogate în detalii și alte elemente fine arată perfect, fără nici cea mai mică urmă de pixelare. În plus, urcă foarte sus în luminozitate, cam pe la 720 niți, și nu devine ilizibil nici măcar în bătaia directă a Soarelui. Are și True-Tone, tehnologia care ajustează în timp real temperatura culorilor în funcție de lumina ambientală. Funcționează decent afară, la lumină naturală, însă la întuneric mi se pare ca are tendința de a seta tonuri de culoare mult prea calde. Un alt avantaj al display-ului, sau mai degrabă al digitizer-ului, este polling rate-ul de 120 Hz. Acest lucru reduce considerabil input lag-ul și face ca experiență să pară mult mai fluidă, chiar dacă display-ul rulează la 60 Hz. De apreciat este și quality control-ul strict al celor de la Apple. Pe unitatea primită la review nu am remarcat urme de banding, clouding sau grain. Pe scurt, este un display perfect, ideal pentru orice tip de activitate, fie ea de productivitate sau divertisment.

Cele două camere foto sunt ieșite în relief cam cu 2 mm, însă beneficiază de protecție împotriva zgârieturilor printr-o sticlă de safir. Suprafața de pe spate are în continuare o aderență inferioară, însă măcar nu prinde prea ușor urmele de amprente. Pe de altă parte, sticla pare că se zgârie destul de ușor și din ce am văzut din testele de rezistență, este foarte casantă. În mod bizar, schimbarea acesteia la service-urile autorizate costă 591 Euro și este chiar mai scumpă decât display-ul. Prin urmare, dacă vă considerați neîndemânatici aveți nevoie neapărat de o husă de protecție.

La bază găsim microfonul pentru convorbiri, portul Lightning și difuzorul. Acesta din urmă lucrează împreună cu earpiece-ul pentru a livra un sunet stereo de calitate, bine distribuit și cu volum ridicat. Nu apar distorsiuni sesizabile, nici măcar la volum maxim, iar în ceea ce privește fidelitatea audio aș zice că depășește Samsung Galaxy S9 și Google Pixel 3. Totuși, amplasarea difuzorului ce stă la bază este un pic problematică deoarece este foarte ușor de acoperit atunci când telefonul este ținut în plan landscape. Referitor la calitatea audiției prin căști, aflați că și aici avem parte de rezultate foarte bune. Cu toate că nu are jack pentru căști, terminalul integrează un ansamblu DAC – amplificator destul de performant care poate alimenta fără probleme chiar și căști cu impedanță mare. Desigur, acest lucru este condiționat de utilizarea unui adaptor Lightning – audio jack care, după cum ziceam și mai sus, nu mai este inclus în pachetul terminalului. Cu toate acestea, pentru majoritatea utilizatorilor, sunetul livrat prin intermediul căștilor din pachet se va dovedi mulțumitor. Acestea oferă o dinamică excelentă a sunetului și un volum foarte ridicat, însă au dezavantajul că devin destul de incomode după o utilizare îndelungată.

Pe latura stângă avem butoanele de volum și declanșatorul pentru modul silențios, iar pe partea dreaptă SIM tray-ul și butonul de power. Butoanele beneficiază de o amplasare ușor accesibilă și au un feedback clicky, foarte plăcut la apăsare. De apreciat este și forma concavă a acestora – nu deranjează prin muchii tăioase.

Hardware, autonomie și conectivitate

Printre principalele upgrade-uri aduse de iPhone XS se numără și noul chipset A12 Bionic. În comparație cu A11 Bionic, acesta are un procesor cu 15% mai rapid și un GPU cu 50% mai performant. De asemenea, este și primul SoC Apple construit pe 7 nm, iar din spusele companiei, acest lucru vine cu o creștere a eficienței energetice de până la 50%. A12 Bionic integrează un procesor Hexa-Core (două nuclee high-power Vortex tactate la 2.5 Ghz și patru nuclee low-power Tempest la 1.6 Ghz) și un GPU proprietar Apple cu patru nuclee. Bineînțeles, dispune și de un NPU (Neural Processing Unit), capabil să proceseze până la cinci trilioane de operațiuni pe secundă și menit să accelereze aplicațiile AI. Ansamblul este completat de doar 4 GB de memorie RAM, însă pe iOS nici nu e nevoie de mai mult.

Spre deosebire de iPhone 8 pe care l-am testat anul trecut și care m-a scos din sărite cu ale sale blocaje și frame drop-uri, iPhone XS este un terminal extrem de rapid și fluid. Sunt de părere că îmbunătățirile nu vin neapărat din hardware, ci mai degrabă din software, iOS 12 fiind un sistem de operare mult mai bine optimizat decât iOS 11. Telefonul zboară prin interfață, încarcă prompt aplicațiile și face față cu brio chiar și unui regim de multitasking mai intensiv. În ciuda ecranului cu rezoluție ridicată, rareori apar frame drop-uri și nu există un input lag sesizabil, nici măcar în browser pe pagini web complexe. iPhone XS se descurcă onorabil și la capitolul gaming, GPU-ul din A12 Bionic fiind unul foarte puternic. Îndrăznesc să zic că este chiar cel mai bun smartphone pentru gaming, alternativele din ecosistemul Android nereușind să livreze un nivel de performanță similar. Am jucat pe el Asphalt 9: Legends, Player Unknown‘s Battlegrounds și Life is Strange, iar experiența oferită a fost extrem de plăcută, fără blocaje, scăderi drastice ale framerate-ului sau întârzieri în interpretarea comenzilor. Totuși, am observat că uneori terminalul are tendința de a se supraîncălzi și de a intra în thermal throttling. Nu îi este limitată performanța la fel de repede ca pe Samsung Galaxy S9, însă în timpul unor sesiuni de gaming îndelungate sau după o serie de activități intensive e posibil să observați o ușoară limitare a performanței, mai ales dacă temperatura ambientală este una ridicată.

Dacă sunteți preocupați de benchmark-uri și cifre exacte, aflați că iPhone XS ocupă vârful clasamentului în mai toate testele rulate (GFXBench Metal, Basemark OS II, JetStream browser benchmark și 3DMark):

Ca de obicei, Apple se sfiește să menționeze capacitatea acumulatorului pe lista specificațiilor și preferă să se laude cu autonomia obținută în condiții de laborator. Producătorul susține că pe iPhone XS se pot obține până la 20 ore de convorbiri (Wi-Fi calling), până la 12 ore de browsing și până la 14 ore de redare video. Desigur, aceste cifre sunt mult prea generoase, autonomia terminalului fiind considerabil mai mică în scenarii de utilizare obișnuite. Din surse neoficiale știm că pe XS este prezent un acumulator cu capacitate de 2658 mAh, cu câțiva zeci de mAh mai mic decât cel de pe iPhone X. Apple poate că a obținut o eficiență energetică ceva mai bună prin noul chipset A12 Bionic, însă cu părere de rău vă zic că acest lucru nu se prea simte în utilizarea de zi cu zi. Într-un scenariu de utilizare obișnuit, cu web browsing, YouTube, convorbiri telefonice și câteva fotografii ocazionale, prin date mobile și Wi-Fi în regim mixt, bateria lui iPhone XS de abia dacă rezistă până la sfârșitul zilei. În medie, am obținut cam patru ore de utilizare continuă și în jur de 8-9 ore de standby. Atunci când am utilizat telefonul exclusiv prin date mobile, autonomia a fost și mai slabă, rareori ajungând la pragul trei ore de utilizare continuă și 6-7 ore de standby. Această problemă ar putea fi cauzată de noul modem Intel și nu prea cred că pot fi aduse îmbunătățiri substanțiale printr-un update de software. Un alt aspect îngrijorător din punctul meu de vedere este ritmul în care se degradează bateria. După doar două săptămâni de utilizare, indicatorul de capacitate a bateriei arăta valoarea de 98%.

Din nefericire, nici de această dată nu ne alegem cu un încărcător rapid în pachet. Apple încă livrează bătrânul alimentator cu ieșire de 5V la 1A, iar cu acesta încărcarea completă a bateriei durează mai bine de trei ore. Pentru fast charging iPhone XS se bazează pe standardul USB Power Delivery. Încărcătoarele de acest fel se găsesc destul de greu la noi în țară și au prețuri foarte piperate, însă asigură un timp de încărcare mult mai mic, de aproximativ o oră și 20 minute. Referitor la wireless charging, terminalul se poate încărca la puteri de până la 7.5 wați prin încărcătoarele certificate, în timp ce pe restul pad-urilor de încărcare Qi obținem maxim 5 wați. Eu l-am testat pe un charging pad de la Samsung, iar încărcarea completă s-a realizat în aproximativ patru ore.

Telefonul este disponibil în trei variante de stocare: 64 GB, 256 GB și 512 GB. Pe varianta de bază, din totalul de 64 GB, doar aproximativ 58 GB sunt disponibili pentru stocare efectivă de date, restul fiind rezervați sistemului de operare și aplicațiilor preinstalate. Ca și până acum, nu există posibilitatea utilizării unui card microSD pentru extinderea memoriei interne, iar dacă nu vă ajung cei aproximativ 60 GB de pe versiunea de bază nu aveți de ales decât să treceți la un model de 256 sau 512 GB, cu 600, respectiv 1200 Lei mai scump. Pentru cei preocupați de detalii tehnice, iPhone XS integrează un controller NVMe foarte performant și un ansamblu de memorii extrem de rapide. Ratele de transfer sunt ceva mai bune decât pe iPhone X, însă nu vă așteptați să fie diferențe sesizabile. Aplicațiile se încarcă cu câteva fracțiuni de secundă mai repede și cam atât.

La capitolul conectivitate, iPhone XS vine cu Wi-Fi, în standardele b, g, n și ac, 4G LTE Cat16, cu viteze de transfer de până la 1024 Mbps în downstream și 150 Mbps în upstream, Bluetooth 5.0 și A-GPS (cu suport inclusiv pentru Galileo, rețeaua de sateliți de navigație a uniunii europene). Are, de asemenea, și NFC, însă doar pentru plăți contactless prin Apple Pay. Serviciul nu este disponibil momentan la noi în țară, iar Apple refuză să deschidă conectivitatea NFC și către alți procesatori de plăți. Cu alte cuvinte, puteți utiliza BT Pay, ING Pay și alte servicii de plăți contactless ale băncilor din România doar printr-un sticker NFC lipit pe spatele telefonului. Imediat după lansarea noii generații de iPhone-uri, au existat nenumărate discuții cu privire la problemele de conectivitate create de noile modemuri Intel. Foarte mulți utilizatori s-au plâns de viteze de transfer inferioare și de instabilități ale semnalului prin date mobile și Wi-Fi. Până acum, Apple folosea modemuri de la Qualcomm și Intel, însă din cauza disensiunilor pe care le are cu Qualcomm, gigantul american a decis să utilizeze exclusiv modemuri Intel pe iPhone XS, XS Max și XR. Modemurile Intel sunt considerate net inferioare celor de la Qualcomm, însă, sincer să fiu, eu nu m-am lovit de probleme. După cum se poate vedea și în capturile de ecran de mai jos, am obținut rate de transfer de până la 100 Mbps prin rețeaua Telekom 4G și de până la 500 Mbps prin Wi-Fi, adică cam pe aceeași linie cu flagship-urile Android.

Recepția a fost perfect stabilă, atât pe Wi-Fi, cât și pe date mobile, iar nivelul semnalului nu a fost cu mult diferit față de ceea ce am văzut pe alte vârfuri de gamă. Calitatea sunetului în convorbiri s-a menținut la un nivel ridicat, fără distorsiuni sau alte anomalii, iar interlocutorii au raportat la rândul lor o recepție foarte clară. Nici performanțele receptorului GPS nu au dezamăgit, acesta oferind un lock stabil și precis, în maxim 5 secunde de la inițializare. Nu au existat probleme nici în oraș, în zone cu clădiri înalte sau pe vreme înnorată.

Cameră foto

iPhone XS aduce o configurație foto aproape identică cu cea a predecesorului său. Mai precis, avem două camere de 12 MP pe spate, una wide cu f/1.8 și una telephoto (zoom optic 2x) cu f/2.4. Ambele au stabilizare optică de imagine și PDAF (focalizare prin detecție de fază), iar dacă ne raportăm la iPhone X, singurele îmbunătățiri hardware sunt la nivelul senzorului principal, care acum are pixeli de 1.4 microni (vs. 1.2 microni pe iPhone X). Acest lucru permite obținerea unor fotografii ceva mai reușite în low-light, însă principalele îmbunătățiri vin din software. Apple a introdus un nou algoritm de postprocesare denumit Smart HDR care lucrează în strânsă legătură cu procesorul de imagine de pe A12 Bionic și care are ca scop obținerea unor fotografii bogate în detalii, cu un dynamic range cât mai bun și cu un nivel cât mai redus de zgomot. În mare parte, funcționează destul de bine, algoritmul de captură auto reușind, la rândul său, să ajusteze corect white balance-ul, ISO-ul și expunerea. Nu mai apare nici acea atenuare a detaliilor pe care am remarcat-o pe iPhone 8 și nici nu există un nivel foarte mare de zgomot. Totodată, camera foto pare că focalizează un pic mai repede decât pe iPhone-urile din generația anterioară, iar captura se realizează aproape instant. Totuși, la întuneric, camera foto își cam arată limitările și nu de puține ori m-am ales cu cadre încețoșate și sărăcăcioase în detalii. Referitor la camera foto secundară, aceasta nu a primit niciun upgrade. Are același senzor de 7 MP cu f/2.2. Se descurcă decent la lumină naturală, însă nu se remarcă prin performanțe deosebite în low-light.

Iată câteva sample-uri:

Apple se laudă că a venit cu îmbunătățiri și la nivelul modului de captură portret. Acesta evidențiază mai bine subiectul, iar acum se poate ajusta efectul de bokeh chiar și după realizarea fotografiei. Schimbările sunt însă minore și ies la iveală doar la o analiză amănunțită. Aplicația de fotografiere de pe iOS este în continuare destul de sărăcioasă în funcționalități și nu dispune de controale manuale, însă vine cu un set de filtre și moduri de fotografiere interesante.

Telefonul poate înregistra video [email protected]/30/60 fps sau [email protected]/60/120/240 fps, inclusiv cu HDR. Pentru video utilizează standardul de encodare HEVC și, din ce am observat, bitrate-ul este destul de ridicat, astfel că nu apar prea multe artefacte de compresie. În ciuda neajunsurilor, mai ales în ceea ce privește performanțele camerei foto în low-light, nu pot spune despre iPhone XS că livrează o experiență foto dezamăgitoare, ba chiar dimpotriva. Se descurcă mai bine decât iPhone X și multe alte vârfuri de gamă lansate în 2018, însă parcă nu joacă în aceeași ligă cu Google Pixel 3.

Software

iOS 12 este un sistem de operare axat mai mult pe îmbunătățiri de performanță și stabilitate și mai puțin pe schimbări de funcționalitate și interfață. În comparație cu iOS 11, în stadiul în care era la momentul lansării pe iPhone 8 și 8 Plus, iOS 12 pare mult mai rapid și mai bine optimizat. Animațiile nu mai agață atât de des, iar aplicațiile par că se inițializează un pic mai repede. Și în multitasking am observat unele îmbunătățiri. Poate ține mai multe aplicații în fundal și nu mai apar întârzieri la comutarea între acestea. O contribuție importantă o au, desigur, și cei 4 GB de memorie RAM (vs. 3 GB pe iPhone X și iPhone 8 Plus). Cât despre stabilitate, nu pot spune că am fost impresionat. Mi s-a întâmplat ca telefonul să înghețe complet de câteva ori și de fiecare dată și-a revenit doar după un restart forțat. Pe forumul Apple există o discuție de câteva pagini pe această temă, iar din spusele utilizatorilor freeze-urile apar aleator, fără vreo legătură directă cu aplicațiile instalate sau cu varianta de stocare utilizată. Partea bună e că se întâmplă destul de rar, cam o dată pe săptămână, însă tot e deranjant să te lovești de astfel de probleme pe unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri de pe piață.

Revenind la noutățile din iOS 12, acum avem notificări grupate, un mod DND (nu deranjați) mai avansat, o aplicație de monitorizare a timpului petrecut pe telefon și Memoji, o extensie Animoji pentru crearea de emoji-uri interactive personalizate. Totodată, ne alegem cu mici schimbări de interfață la nivelul aplicațiilor Photos, Music și Measure, precum și cu opțiunea de a înregistra o față alternativă pentru Face ID. În ciuda eforturilor Apple de a optimiza centrul de notificări, în continuare mi se pare destul de întortocheat față de cel de pe Android, lucru remarcat și de colegul meu Darius pe iPhone XR. Am pierdut foarte multe notificări din această cauză, iar faptul că centrul de notificări se deschide prin glisare doar din partea stângă a ecranului a făcut ca experiența să fie și mai frustrantă. Frustrant mi se pare și modul de navigare prin gesturi. M-am acomodat destul de greu cu el, iar unele operațiuni, ca de exemplu deschiderea meniului de multitasking, mi s-au părut foarte dificile în primele zile de utilizare. Pe lista lucrurilor enervante aș include și toggle-urile pentru Wi-Fi și Bluetooth din meniul de access rapid, care nu dezactivează respectivele elemente de conectivitate așa cum ar fi normal, ci doar le deconectează de la rețelele sau dispozitivele conectate.

În ciuda acestor neajunsuri, iOS 12 are unele funcții pe care sunt convins că o să le apreciați:

Căutarea spotlight care se deschide prin simpla glisare în jos de pe homescreen

Memoji – puteți emoji-uri interactive personalizate cu chipul vostru. Oferă mai multe detalii decât AR Emoji de pe smartphone-urile Samsung și răspunde mult mai bine la expresiile feței

App Store și aplicații – Apple are o politică strictă de listare a aplicațiilor pe App Store și spre deosebire de Android, rareori găsești aplicații prost optimizate sau care te agaseaze cu reclame

iCloud – stocare facilă în cloud, funcții de localizare și blocare a telefonului

Asistentul vocal Siri – se activează prin lunga apăsare a butonului de power și răspunde foarte bine la comenzile vocale

Integrare excelentă cu macOS – poți prelua apeluri și mesaje direct de pe calculator, iar funcția Handoff e de un real ajutor pentru productivitate

Posibilitatea de a dezinstala mare parte din aplicațiile preinstalate

Manager de securitate și intimitate avansat

Lift to wake – similar cu ambient display-ul de pe Android, afișează notificările la ridicarea telefonului

Health – aplicație completă de monitorizare a sănătății și activității fizice

Concluzie

iPhone XS vine cu îmbunătățiri minore care nu prea justifică upgrade-ul de la iPhone X. Nu mă înțelegeți greșit, este un smartphone excelent care cu siguranță va satisface nevoile oricărui fan al ecosistemului Apple, însă, comparativ cu modelul de anul trecut, saltul tehnologic este atât de mic încât poate trece neobservat. M-aș fi așteptat ca chipset-ul A12 Bionic pe 7 nm să aducă beneficii importante în ceea ce privește durata de viață a bateriei, însă se pare că lucrurile nu stau deloc așa. iPhone XS are o autonomie mai slabă decât majoritatea flagship-urilor Android pe care le-am testat. În schimb, compensează prin display-ul de foarte bună calitate, prin experiența software bine pusă la punct și prin performanțele excelente.

În ciuda faptului că are aproape 6 luni de lansare, iPhone XS nu a primit nicio reducere de preț. La Telekom costă 5399 Lei liber de contract sau 4629 Lei împreună cu abonamentul Mobil 16 (18 Euro/lună).

Pro:

Construcție și design

Platformă hardware puternică

Display excelent

Sistem de operare bine optimizat

Contra:

Îmbunătățiri minore față de iPhone X

Preț

Autonomie

Probleme cu autentificarea facială

Nu vine cu încărcător rapid în pachet