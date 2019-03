Configuratia lunii martie 2019 – 4 sisteme pentru 4 buzunare diferite

Asa cum v-am promis, continuam configuratia lunii cu cele patru sisteme pe care le-am propus si data trecuta: web & office, gaming ocazional, gaming sub 1000 euro si gaming high-end. Haideti sa vedem ce s-a schimbat de data trecuta, cand am reinceput seria. Va recomand cu caldura sa recititi si acel articol.

Sistem Web & Media (ieftin)

Am pastrat destul de multe componente din sistemul prezentat la ultima configuratia lunii. Din fericire, majoritatea s-au ieftinit.

Am pastrat procesorul, memoria, SSD-ul si carcasa sistemului prezentat anterior, insa a trebuit sa schimbam placa de baza si sursa, pentru ca acestea din urma nu se mai vand la momentul scrierii articolului.

Am ales tot o sursa Segotep, insa de aceasta data una de 450W, mai ieftina, pentru ca e absolut suficienta.

La final, cand tragem linie, avem un sistem cu 100 lei mai ieftin decat in septembrie 2018 si cu 180 lei mai ieftin decat in noiembrie 2018. Configuratia e aceeasi, deci nu s-a pierdut nimic la capitolul performanta.

Avem aici un procesor AMD Athlon 200GE cu grafica Radeon Vega 3 integrata. Este un procesor ieftin dar care scoate 5261 puncte in PassMark. Placa de baza, desi este de la inceput de gama, suporta upgrade la memorie RAM (pana la 32 GB in dual-channel), are 4 USB 3.0 si o placa de sunet 5.1. Pentru inceput 8 GB memorie RAM sunt mai mult decat suficient avand in vedere scopul acestui sistem.

Sistem Gaming Ocazional

Recunosc ca nu m-a mai interesat sistemul facut in luna noiembrie pentru ca au trecut destule luni de atunci, dar am tinut cont de pret. Asa ca am luat totul de la zero pentru a realiza un sistem de gaming ocazional. Prin asta inteleg ca pot sa ma joc orice joc lansat in acest moment pe piata, la rezolutie Full HD, insa fara sa am pretentii la detalii Ultra sau 60FPS. Pentru asta vedeti mai jos celelalte configuratii. Un astfel de sistem am detinut si eu si va pot garanta ca este suficient daca nu sunteti gameri hardcore.

Am adus cateva modificari asupra acestui sistem, iar pretul chiar a scazut.

Procesorul a ramas acelasi pentru ca este un best buy in acest segment. Placa de baza este un Gigabyte foarte ieftin pentru ca este suficienta pentru acest procesor. Si este oricum mai ieftina decat placa din configuratia din noiembrie. La memoria RAM tot 8GB am lasat, dar am ales un producator mai interesant, G-Skill. Are 2400MHz si un pret bun. Mai puteti adauga voi inca 8GB daca considerati.

Schimbarea acum vine. Am eliminat de tot HDD-ul din configuratie si am pus un SSD ADATA de 480GB. Eu cred ca sunt suficienti, iar daca chiar doriti puteti alege un SSD de 1TB pentru ca este ieftin. O alta schimbare vine la placa video. Am reusit sa pun in configuratie in GTX 1060 de 3GB fara sa cresc pretul prea mult. Este de la Zotac si costa doar 887 lei.

O alta schimbare, tot in bine, vine din partea sursei. Am eliminat acea chinezarie Segotep si am pus un FSP, un brand mare si cu care sigur nu o sa aveti probleme in timp. 500W sunt mega suficienti pentru sistemul asta care oricum nu cred ca va trece de 200-250W. Iar carcasa a ramas aceeasi ca este cea mai buna.

Sistemul s-a ieftinit fata de luna noiembrie, cu toate imbunatatirile aduse, cu 100 lei. De 100 lei va cinstiti singuri daca il asamblati voi sau va luati o asamblare de la PC Garage, o licenta, un joc, o bere. 🙂 Daca bagati acest cod de vocuher GQYMJZ3X in orice comanda o sa aveti o mica reducere, iar eu castig o bere/cola.

Sistem Gaming <=1000 Euro

Pragul psihologic de 1000 de euro iti poate aduce un sistem precum cel de jos foarte putin schimbat cu cel de luna trecuta. Singurele componente care au fost inlocuite fiind SSD-ul si memoria RAM care a disparut din stocul PcGarage. Probabil odata ce vom avea disponibila a 9-a generatie de procesor i5 si Geforce RTX2060 daca este cazul, vom putea discuta de schimbari radicale la aceasta categorie. Ce este interesant per total e ca pretul a crescut cu putin peste 100 de lei. Procesorul s-a scumpit cu 90 de lei comparativ cu luna trecuta, iar placa video s-a ieftinit un pic. In continuare ramane un sistem potent pentru sesiuni de gaming in Full HD.

In doar cateva luni pretul sistemului a scazut cu putin peste 100 de euro (4459Rron pretul vechi), iar performantele au crescut. Procesorul i5 din generatia a opta l-am putut inlocui cu unul mai nou din generatia a noua. In plus, vechi-ul GTX1060 a fost efectiv inlaturat de GTX1660 care ofera performante foarte apropiate de un GTX1070 la un pret mai mic. In configuratia de fata, GTX-ul 1660 ales este cu 50 de lei mai scump decat era GTX 1060-ul ales initial. Cu 4000 de lei am realizat un sistem de gaming potent pentru rezolutia Full HD.

Sistem Gaming

Pentru configuratia high-end de gaming am decis sa nu facem multe modificari. Si asta dintr-un singur motiv: pretul! Fata de luna noiembrie pretul a scazut la toata configuratia cu 500 lei, iar asta ne-a permis sa ne jucam putin.

Am pastrat procesorul, placa de baza, memoria RAM, SSD-ul, dar am schimbat placa video. Totul in schimb este identic. Am reusit sa scotem din ecutie RTX2070 si sa introducem un RTX2080 de la MSI, iar asta nu a facut decat sa crestem pretul sistemului cu doar 200 lei. Un sacrificiu care merita.

Tragand linie, sistemul nostru de gaming high-end are un cost de aproximativ 8708 Lei, cu 200 Lei mai mult decat cel din noiembrie. Dar am reusit sa crestem performanta video, acolo unde chiar conteaza. Astfel, sistemul acesta va fi capabil sa va multumeasca in urmtorii 2-3 ani daca aveti pretentii mari.

Tu pentru care configuratie ai opta daca ai vrea sa-ti iei acum un sistem nou? Daca nu e cazul, spune-ne ce configuratie ai acum in comentarii, mai jos.

