Xiaomi Mi A3 ar putea avea senzor de amprenta integrat in display

Am laudat de multe ori seria Xiaomi Mi A incepand cu prima generatie. Chiar si A2 are un pret foarte bun pentru ceea ce ofera si este cu siguranta cel mai bun telefon in jurul sumei de 1000 de lei. Varianta a 3-a ar putea deveni si mai buna deoarece producatorul ar putea implementa senzorul de amprenta in ecran.

Informatia vine de pe XDA-Developers, unde cativa membrii au descoperit o informatie interesanta. Xiaomi pregateste 3 telefoane cu senzor de amprenta in ecran, toate 3 facand parte din programul Android One. Ce stim despre telefoane cu Android One? Ca sunt ieftine, exact cum este si Xiaomi Mi A.

Ar putea exista chiar doua versiuni de Mi A3, dar si un model pentru piata din China. Nu ne bazam atat de mult pe aceasta informatie, insa ar fi interesant sa vedem pe telefoane low-cost tehnologii intalnite pe telefoanele de peste 3000 lei.