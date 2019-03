Problema retelelor Wi-Fi din hoteluri si pensiuni

In ultimii 2 ani am calatorit in aproape toata tara, dar am vizitat si cateva orase din Vest. Peste tot unde am fost am observat o problema comuna atunci cand vine vorba de Wi-Fi. La nici o pensiune si la nici un hotel nu m-am putut bucura de un internet BUN in camera in care am stat.

Voi vorbi acum doar de experientele din tara pentru ca ma adresez voua. Si poate acest articol ajunge unde trebuie si problemele se vor remedia in unele parti.

In 99% din cazuri, pensiunile au o retea Wi-Fi destul de buna in receptie. In altele am observat o retea foarte buna doar in living, iar in camere semnalul era aproape zero.

Se intampla asa pentru ca proprietarii pensiunilor folosesc un singur router Wi-Fi. Solutia este ieftina, ofera Wi-Fi, insa nu asa cum trebuie. Pentru ca intr-o pensiune, o vila cu 2-3 etaje, un router nu este suficient sa acopere toata locatia. Am mai vazut ca unii apeleaza la range extendere prin unele zone, dar trebuie sa ai noroc sa ai camera langa unul.

Ideea cu amplasarea unui router bun intr-o zona deschisa nu este chiar inteligenta. Poate parea o solutie buna pe moment, insa sunt cateva probleme la mijloc:

Nu ai semnal peste tot

Router-ul nu poate sustine un numar mare de utilizatori simultan

Pot exista probleme de securitate daca retelele nu sunt securizate

M-am gandit ca ar fi o idee buna sa caut o solutie la aceasta problema in speranta ca macar cativa vor implementa aceasta solutie. Si am apelat la ajutorul unui producator cu care am tot colaborat in ultimii ani, Tenda.

Asa ca acum o sa va propun si o sa va explic nu foarte in detaliu (nu sunt atat de priceput la retelistica incat sa va explic chiar totul) cum sa realizati o retea Wi-Fi intr-o pensiune sau intr-un hotel incat toata lumea sa fie fericita.

Pentru a realiza o retea de internet intr-o pensiune/hotel/motel/vila etc aveti nevoie de 3 produse foarte importate. Eu am folosit pentru acest test urmatoarele:

Tenda G3 – este piesa cea mai importanta pentru ca nu este un simplu router. Este o unealta profesionala foarte puternica ce va permite sa manageriati reteaua din scoarta-n scoarta. Aveti control asupra traficului, va ofera functii multiple pentru control, securitate si in primul rand stabilitate. G3 poate suporta 8 Acces Point-uri si 120 de device-uri conectate simultan. Este cel mai echilibrat router profesional, fiind ideal pentru astfel de locatii. Chiar si in pub-uri sau restaurante poate fi util. Switch PoE, model TEF1105P-4-63W – este un switch ce ofera si functie de PoE, foarte esentiala pentru punctul 3. Acesta costa in jur de 180 de lei la eMAG, suporta o rata de transfer de maxim 100Mbps, se alimenteaza la 51V dintr-o sursa externa si are 4 porturi PoE din 5. Acces Point i9 – acesta este gadget-ul la care oamenii se vor conecta. Acest AP se va monta in zonele in care doriti sa oferiti semnal Wi-Fi. Are 2 antene MIMO omni-directionale, suporta o viteza maxima de 300Mbps si are nevoie de alimentare separata sau prin PoE. V-am spus la punctul 2 ca o sa avem nevoie de PoE. Acesta este si el foarte important in configuratie deoarece poate realiza 2 retele diferite, una pentru clienti si una pentru angajati sau pentru voi. Astfel, separa retelele si le securizeaza pe fiecare in parte.

De mentionat faptul ca AP-urile pot fi cate vreti voi. Adica puteti folosi 1-2-3-5-10 AP-uri, depinde cate puteti conecta la switch-ul PoE. Cum functioneaza tot acest setup?

Pai conexiunea este urmatoarea:

Alimentati router-ul la priza si introduceti in el un cablu de internet. Alimentati si switch-ul si conectati-l la router. Din switch plecati cu cate un cablu catre fiecare AP. El va transmite atat curent electric cat si date, deci printr-un singur fir efectuati 2 manevre si eliminat un cablu din ecuatie.

Practic totul functioneaza acum in doar 3 pasi. Atat, 3 pasi! Nu cred ca pot explica mai simplu de atat cum sa conectati 3 device-uri intre ele. Le gasiti un loc unde sa le ascundeti si doar AP-urile vor ramane vizibile in zonele in care aveti nevoie de ele.

Configurarea echipamentelor este usoara. Trebuie doar sa accesati IP-ul de pe spatele router-ului si sa va faceti setarile, daca este cazul. Daca ma intrebati pe mine as alege varianta cea mai usoara. As apela la un consultant Tenda pentru ca exista asa ceva in Romania si este gratuit.

Decat sa va faceti niste setari gresite sau daca nu cunoasteti termenii/cuvintele sau ce setari sunt explicate acolo, Tenda va poate ajuta oricand.

Care sunt avantajele unei astfel de retele?

Oferi semnal Wi-Fi peste tot

Reteaua este securizata

Poti realiza 2 retele diferite pentru clienti si angajati

Poti controla traficul

Se pot conecta foarte multe dispozitive simultan, lucru care se traduce prin stabilitate

Stabilitate, din nou! Este foarte important atunci cand lumea se conecteaza la reteaua Wi-Fi sa functioneze rapid si sa nu pice

Pretul accesibil

Satisfactia clientilor

Mi-as dori sa vad asa ceva la fiecare pensiune sau chiar si in restaurante. M-am saturat sa vad routere de 500 de lei (sau de gaming) care raspandesc semnal Wi-Fi intr-o zona de 10-20 metri si care se blocheaza daca sunt mai mult de 10-20 de utilizatori simultan.

O astfel de investitia o sa ofere mai mult confort in locatie, iar clientii vor aprecia un internet stabil. Pentru mine conteaza foarte mult sa am o conexiune Wi-Fi in camera chiar daca am date mobile. In zonele de munte unde semnalul la telefon este mai slab nu ma pot baza pe operator.

Voi ati intalnit astfel de probleme? Daca o sa intalniti astfel de probleme in viitor, as aprecia daca le-ati arata proprietarilor de pensiuni acest articol.