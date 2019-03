BenQ EX3203R – cel mai bun monitor pe care l-am testat pana acum

Acum 2 ani tot pe la inceputul anului am terminat review-ul lui BenQ EX3200R. Am fost placut impresionat de acel model si nu o sa-l uit prea curand. A fost cel mai bun monitor pe care l-am testat si care mi-a satisfacut toate nevoile. Acum, la 2 ani distanta, respectivul model a evoluat si se numeste EX3203R si este de departe cel mai bun monitor pe care l-am testat pana acum.

Nu vreau sa va plictisesc. BenQ sunt asi cand vine vorba de monitoare si proiectoare si au un design elegant. Plec de la idee design-ului pentru ca este o combinatie inedita intre eleganta si performanta cum rar vezi in piata.

Monitoarele cu aspect elegant sunt de obicei destinate mediului office si nu impresioneaza la capitolul specificatii. Vin cu rezolutii mari si cam atat. BenQ are alta strategie pentru o nisa mai ciudata de oameni.

Modelul de fata integreaza un aspect elegant, premium, dar nu vine cu specificatii modeste ci cu unele de gaming. V-am facut curiosi? V-am mai povestit, BenQ a cumparat Zowie tocmai pentru diferentia produsele. Zowie ofera un design mai spartan, deloc elegant.

Mereu mi-am dorit un monitor frumos pe birou si cu specificatii puternice, insa nu am gasit pana acum asa ceva. EX3203R ofera tot ce am nevoie si cu siguranta te-ar interesa si pe tine.

Afla ca acest monitor are o rezolutie 2K 2560 x 1440 pixeli si o rata de refresh de 144Hz. Exact ce ii trebuie unui gamer sau unei persoane care nu poate lucra cu 60Hz asa cum sunt eu.

Un alt lucru foarte important si tot pentru gameri este adresat, FreeSync 2. Stiti deja ce face si nu mai intru in detalii. Urmeaza timpul de raspuns de 4ms, panoul VA de buna si nu in ultimul rand diagonala de 31.5 inch.

Da, este un monitor mare cu o rezolutie mare si cu functii pe care le vezi in mod normal la modelele de gaming. Dar nu am terminat. Mai adaug pe lista si: spectrul de culoare DCI-P3, curbura de 1800R si marginile integrate in display care te ajuta sa faci un setup de 3 monitoare.

Nu, nu am terminat. Este reglabil pe verticala si orizontala si ofera TOATE tipurile de conexiune: 2x HDMI 2.0, Display Port, USB Type C, USB 2.0 si jack audio. Eu l-am folosit prin USB Type C la laptop si a functionat fara probleme.

BenQ EX3203R este un monitor frumos, construit din materiale de cea mai buna calitate, solid, elegant si foarte bine construit. Insa in interior se ascunde o bestie care o sa satisfaca nevoile tuturor.

Imaginea este superba din orice unghi, nu are probleme cu pixelii sau cu iluminarea neuniforma. Nici vorba de asa ceva, aceste probleme au disparut cu multi ani in urma.

Fara sa am aparate de masura profesionale, ochiul meu nu ma inseala cand vine vorba de o imagine buna. Inca am o vedere exceptionala. Am si o memorie foarte buna incat sa pot compara acest monitor cu altele pe care le-am avut la test.

Este cel mai bun pe care l-am testat, cel care a excelat la fiecare capitol si nu am putut sa-i gasesc un punct negativ demn de mentionat in acest articol.

Ce imi doresc sa vad pe viitor sunt alte modele identice dar cu diagonale mai mici. In ultima vreme am testat multe monitoare de 31 inch si deja mi se par foarte mari. Un 27 inch m-ar coafa.