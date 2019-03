Oslo implementeaza o retea de incarcare prin inductie pentru taxiuri electrice

Daca Darius v-a povestit deja depre experienta lui la volanul unui Tesla Model 3, iar subiectele despre electomobilitate sunt tot mai apreciate si mai discutate la noi pe site, m-am gandit sa va prezint noua initiativa a municipalitatii capitalei norvegiene din domeniu: prima rete electriva fara fir, pentru incarcarea taxiurilor EV.

Capitala regatului nordic va implementa acest proiect pana in 2023, in incercarea de a reduce cat mai mult poluarea in zona metropolitana. Ideea face parte dintr-un plan mult mai amplu, care prevede ca toate automobilele comercializate in tara sa fie exclusiv electrice, din 2025.

Cei care sunt interesati de domeniul EV stiu deja ca tarile nordice au o retea extrem de bine pusa la punct in ceea ce priveste statiile de incarcare electrice. Noutatea din Oslo consta in incarcarea prin inductie a taxiurilor! Practic, firma cotractata de primarie va instala placi metalice in asfalt, care vor incarca astfel taxiurile din oras. Cum industria de transport este una care depinde de mobilitate, faptul ca taxiurile nu vor mai fi obligate sa stationeze pentru a se incarca, va ajuta enorm la inmultirea masinilor eletrice.

Ce parere aveti de aceasta initiativa?

Sursa: theverge.com