Review Deepcool Gamer Storm Captain 240 Pro – unul dintre cele mai bune coolere all-in-one testate

În ultimii ani, Deepcool și-a extins în mod constant oferta de coolere all-in-one. Chinezii au în portofoliu sisteme de răcire pentru toate buzunarele și nevoile, însă cele mai interesante sunt cele din seriile Captain și Castle. Acestea livrează performanțe termice excelente, potrivite chiar și pentru overclockeri, și se prezintă foarte bine pe partea design. În plus, vin cu iluminare RGB, au un bundle bogat de accesorii și oferă un raport preț/performanță foarte bun.

Acum două luni, producătorul a venit pe piață cu un nou cooler all-in-one – Gamer Storm Captain 240 Pro. Acesta are un radiator de 240 mm, ventilatoare RGB și un sistem de iluminare foarte atrăgător pe CPU block. Este compatibil cu mai toate socket-urile Intel și AMD, inclusiv cele HEDT (LGA2066 și TR4), și este prevăzut cu un nou sistem de reducere a presiunii din loop pentru a preveni scurgerile de lichid. De asemenea, asigură temperaturi ceva mai bune decât implementările anterioare din seria Captain și poate ține în frâu chiar și un vârf de gamă din seria AMD Ryzen Threadripper.

Cooler-ul este disponibil la PCGarage la prețul de 598,50 Lei.

Specificații Deepcool Gamer Storm Captain 240 Pro:

Socket-uri suportate Intel: LGA20xx, LGA1366 și LGA 115x AMD: AM4, TR4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM+, FM2 și FM Dimensiuni pompă 93.7 x 93 x 85 mm Dimensiuni radiator 290 x 120 x 27 mm Material radiator Aluminiu Dimensiuni ventilator 120 x 120 x 25 mm (x2) Viteză ventilator 500-1800±10% RPM Viteză pompă 2200±10% RPM Airflow ventilator 69.34 CFM Zgomot ventilator Sub 30 dB(A) Zgomot pompă 17.8 dB(A) Conector ventilator 4 pin, PWM Conector pompă 3 pin, DC Iluminare RGB, programabilă prin placă de bază sau controller dedicat Variante de culoare Negru Garanție 24 luni Altele Controller RGB și fan hub incluse în pachet,

Ambalaj și accesorii

Pe fața cutiei avem o imagine de ansamblu a sistemului de răcire, iar pe spate specificațiile și socket-urile suportate.

În general, cei de la Deepcool sunt foarte generoși în ceea ce privește accesoriile, iar Captain 240 Pro nu face excepție. În pachet găsim bracket-uri de montare pentru toate socket-urile Intel și AMD, inclusiv TR4, două ventilatoare RGB de 120 mm, un hub PWM cu patru ieșiri, un prelungitor pentru ventilatoare, o telecomandă pentru controlul iluminării, un splitter RGB cu șase ieșiri, două prelungitoare RGB, un tub de pastă termoconductoare, un sticker Gamer Storm și un ghid de instalare în limba engleză. Accesoriile sunt bine organizate și vin în pungi etichetate, deci sunt șanse minime să rătăciți vreun șurub pe parcursul instalării. Din nefericire, chinezii au renunțat la banda RGB pe care o ofereau la un moment dat pe coolerele din seria Captain. Sperăm să o readucă pe reviziile ulterioare.

Design-ul hub-ului pentru ventilatoare a fost ușor schimbat, însă are în continuare patru ieșiri PWM. Este destinat plăcilor de bază ce nu au suficiente headere pe placa de bază pentru pompă și ventilatoarele de pe radiator. Acesta se conectează la un header PWM de pe placa de bază și are un magnet pe spate pentru fixarea cât mai facilă în carcasă. Este însoțit de un prelungitor cu lungime de aproximativ 20 cm ce poate fi utilizat pentru extinderea cablului de la hub sau de la unul dintre ventilatoarele de pe radiator.

Telecomanda pentru sistemul de iluminare se alimentează printr-un conector SATA și se utilizează în combinație cu splitter-ul cu șase ieșiri. Trei dintre aceste ieșiri sunt ocupate de ventilatoare și de CPU block, iar celelalte trei pot fi utilizate pentru alte sisteme de iluminare (benzi RGB, ventilatoare etc.). Dacă dispuneți de o placă de bază cu header RGB (ASUS Aura, MSI Mystic Light sau Gigabyte RGB Fusion), puteți conecta splitter-ul direct la placa de bază. Mai primim și două prelungitoare RGB de 20 cm, foarte utile la montarea radiatorului în partea din față a carcasei. Apropo, splitter-ul are și el magnet pe spate, deci nu trebuie să vă complicați cu benzi dublu adezive sau coliere din plastic.

Sistemul de montare a CPU block-ului include un backplate universal din plastic, două seturi de frontplate-uri, un set de distanțiere și șuruburi. Suportă socket-urile Intel LGA 20xx, LGA1366 și LGA115x, respectiv AMD TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+ FM2 și FM.

Cele două ventilatoare RGB Gamer Stom DF120 măsoară 120 x 120 x 25 mm și vin cu doi conectori, unul pentru alimentare și unul pentru LED-uri.

Ventilatoarele pot opera la o turație cuprinsă între 500-1800 RPM, au un zgomot de până în 30 dB(A) și asigură un airflow de până la 69.34 CFM. Producătorul specifică că acestea sunt prevăzute cu hydro bearing și că au o durată de viață de până la 40.000 ore. Sistemul de iluminare RGB este compus din foarte multe LED-uri, așadar, pe lângă modurile de iluminare static și breathing pe o singură culoare, palele pot fi iluminate în mai multe culori simultan și poate fi aplicat chiar și un profil dinamic, prin care culorile și zonele iluminate să se schimbe la un anumit interval.

Dacă placa voastră de bază nu dispune de control RGB, personalizarea iluminării de pe pompă și ventilatoare se va realiza prin cele trei butoane de pe telecomandă. Puteți ajusta culoarea, efectul, dar și viteza efectelor. Desigur, dacă optați pentru utilizarea telecomenzii, sincronizarea efectelor de iluminare de pe cooler cu cele de pe placa video, de exemplu, va trebui realizată manual. Totodată, reglajele nu sunt la fel de complexe precum cele oferite de majoritatea plăcilor de bază. Prin urmare, dacă dispuneți de un header ASUS AuraSync, MSI Mystic Light sau Gigabyte RGB Fusion, recomandat ar fi să-l utilizați pe acesta în locul telecomenzii.

Radiatorul este realizat din aluminiu și vine într-un finisaj negru mat. Are muchii drepte de data aceasta și parcă arată mai bine așa, însă deranjează prin secțiunile argintii de pe lateral. Se zgârie ușor și cam strică schema de culori din carcasă. Măsoară 290 mm lungime, 120 mm lățime și 27 mm grosime și are o densitate de aproximativ 20 de lamele pe inch. Apropo, Deepcool nu se prea mândrește cu asta, însă pe unele coolere din gama Captain au existat utilizatorii care au avut parte de scurgeri. Motivul nu a fost dezvăluit oficial, însă se bănuiește că de vină ar fi fost presiunea ridicată din interiorul loop-ului. Producătorul a oferit despăgubiri pentru hardware-ul afectat de scurgerile de lichid, iar radiatorul vine acum cu un sistem de ajustare automată a presiunii menit să prevină scurgerile. Să sperăm că funcționează cum trebuie și că nu vor mai exista situații neplăcute.

Cu ventilatoarele montate, radiatorul are o grosime de doar 52 mm, așadar îl puteți pune atât în tavanul, cât și în partea frontală a carcasei.

Țineți cont însă că pe unele carcase mid-tower nu veți putea instala radiatorul în tavan dacă memoriile sunt mai înalte de 40-45 mm. Înainte să vă puneți pe șurubărit asigurați-vă că există suficient spațiu pentru radiator.

Tuburile sunt îmbrăcate într-un sleeve textil și au un diametru de aproximativ 10 mm. Sunt legate de radiator și pompă printr-o serie de fitting-uri solide care, din nefericire, nu pot fi desfăcute pentru extinderea loop-ului. Unii producători de coolere all-in-one, cum ar fi Fractal Design, nu impun restricții în acest sens, însă Deepcool nu ne-a oferit niciodată această libertate.

Tuburile compensează însă prin lungimea de 310 mm, lucru pe care posesorii de carcase încăpătoare cu siguranță îl vor aprecia. Totodată, acestea sunt foarte maleabile și nu se cutează la îndoire. Producătorul permite schimbarea fluidului din loop prin intermediul unui căpăcel amplasat la baza radiatorului, însă trebuie să știți că efectuarea acestei operațiuni atrage după sine pierderea garanției. La fel ca și pe celelalte all-in-one-uri de la Deepcool, calitatea construcției la nivelul radiatorului este ireproșabilă. Șuruburile de susținere pentru radiator și ventilatoare se înșurubează cum trebuie, lamelele de disipare a căldurii sunt destul de groase, vopseaua este perfect aplicată, iar îmbinările sunt realizate cu simț de răspundere.

Atracția principală a lui Captain 240 Pro este, bineînțeles, CPU block-ul. Suntem întâmpinați de un design cubic, foarte atrăgător, inspirat de cel al unui reactor. Producătorul a preferat să păstreze design-ul seriei Captain și să-l completeze printr-un sistem de iluminare RGB complex. Astfel, zona centrală nu mai este transparentă, ci are o serie de lamele iluminate, iar de-a lungul laturilor este prezentă o bandă RGB subțire, dar foarte luminoasă.

Din CPU block ies două cabluri, unul DC pentru pompă și unul RGB pentru LED-uri, ambele destul de lungi. Cele două tuburi pentru transferul lichidului sunt montate pe brațe flexibile ce pot fi rotite la unghiuri de până la 30 – 40 °, asigurând astfel o oarecare flexibilitate la instalare. Dacă ați montat până acum un cooler all-in-one fără brațe flexibile bănuiesc că știți deja cât e de complicat să aranjezi furtunele astfel încât să nu atârne pe memorii sau pe placa video.

Baza este realizată din cupru și are o laminare aproape perfectă. Nu are un finisaj de oglindă, așa cum este în cazul coolerelor cu bază din nichel, însă nici nu are imperfecțiuni sesizabile. Totodată, suprafața zonei de contact este destul de mare și acoperă cum trebuie chiar și IHS-ul unui procesor AMD Ryzen Threadripper.

Pasta termoconductoare nu este preaplicată, ci sosește într-un tub separat care ar trebui să vă ajungă pentru cel puțin 4-5 aplicări. V-aș recomandă însă să o schimbați cu una mai de calitate, cum ar fi Thermal Grizzly Kryonaut sau Noctua NT-H1. Din ce am observat până acum, pastele termoconductoare incluse în pachetul coolerelor sunt net inferioare celor aftermarket. Și e chiar păcat să aveți un cooler performant limitat de pasta termoconductoare.

Revenind la iluminare, LED-urile de pe CPU block oferă culori saturate și sunt foarte luminoase, fiind vizibile chiar și în carcasele cu panou lateral din siclă securizată fumurie. Prin intermediul telecomenzii sunt disponibile o sumedenie de efecte dinamice și combinații de culori, iar dacă dispuneți de o placă de bază cu ieșire RGB puteți chiar să sincronizați LED-urile cu cele de pe memorii, placă video etc.

Bineînțeles, schema de culori setată se sincronizează și cu ventilatoarele de pe radiator, unde, la fel, avem parte de culori foarte vii. Totuși, trebuie să aveți în vedere faptul că LED-urile de pe ventilatoare nu vor fi vizibile dacă montați radiatorul în partea frontală a carcasei, așadar recomandarea mea ar fi să-l puneți în tavan.

Instalare

Deepcool Gamer Storm Captain 240 Pro se remarcă și printr-un sistem de instalare foarte simplu, însă e nevoie de puțină îndemânare dacă doriți montarea radiatorului în partea frontală a carcasei cu ventilatoarele puse în configurație push. Mai precis, e necesar ca mai întâi să poziționați ventilatoarele, orientate spre interiorul carcasei, apoi radiatorul și să treceți șuruburile prin ventilatoare în radiator. Filetele sunt destul de greu de nimerit din prima și, mai în glumă, mai în serios, simți că ai nevoie de o a treia mână. În ceea ce privește CPU block-ul, procesul de instalare este mult mai simplu. Mai întâi trebuie să poziționați cele patru șurburi în backplate și să introduceți backplate-ul prin spatele plăcii de bază. Apoi va trebui să atașați piulițele și frontplate-urile, pe orizontală sau pe verticală, în funcție de poziționarea radiatorului. La final, peste frontplate-uri fixați CPU block-ul, prin intermediul a două șuruburi.

Conectorii PWM cu patru pini de la ventilatoare sau de la hub se conectează întotdeauna la headerele chassis fan ale plăcii de bază și se ajustează politica de turație în funcție de preferințe. Conectorul DC cu trei pini pentru pompă se conectează la header-ul CPU fan sau pump, în funcție de configurația plăcii de bază, iar turația trebuie setată la 100%. Nu există niciun motiv întemeiat pentru a seta un fan curve pentru pompă, aceasta fiind silențioasă indiferent de turația selectată. În legătură cu hub-ul pentru ventilatoare, v-aș recomanda să-l utilizați pentru simplul fapt că vă oferă o extensie de aproximativ 20 cm. Pentru sistemul de iluminare RGB aveți două opțiuni: fie utilizați controller-ul din pachet, fie legați ventilatoarele și pompa la header-ul RGB al plăcii de bază. Din punctul meu de vedere, de preferat ar fi să mergeți pe cea de-a doua variantă pentru un nivel de personalizare extins. Dacă placa de bază nu dispune însă de ieșire RGB, nu aveți de ales decât să utilizați controller-ul din pachet. Va trebuie să deschideți carcasa de fiecare dată când doriți să faceți o ajustare pentru LED-uri, un adevărat calvar, știu, însă, în lipsă de altceva, e binevenită și telecomanda.

Metodologie de testare și performanțe

Pentru a evalua performanțele cooler-ului am înregistrat temperaturile atât în idle, după 30 minute de inactivitate, cât și în full load, cu Prime 95 26.6 setat pe profilul in-pace large FFTs. Am utilizat o versiune mai veche a utilitarului pentru că iterațiile mai noi folosesc instrucțiuni AVX. Acestea duc consumul procesorului la peste 110 wați și nu oferă rezultate consistente, deseori existând variații considerabile de temperatură între teste. Din acest motiv, este foarte posibil ca rezultatele prezentate mai jos să fie ușor diferite față de cele raportate de alte publicații. Memoriile au fost configurate în mod dual channel la frecvența de bază de 2133 Mhz. Nu le-am overclockat pentru că, de regulă, ridicarea frecvenței memoriilor peste valoarea standard vine cu o creștere a temperaturii controller-ului de memorie de pe procesor. Acestea fiind spuse, temperaturile de mai jos ar trebui să reflecte destul de precis performanțele sistemelor de răcire într-o configurație uzuală pe care sunt rulate diverse activități intensive – encodare video, prelucrare foto, gaming etc.

Pentru că discutăm de un sistem de răcire pe lichid, testele în load au fost rulate timp de aproximativ 30 minute pentru a permite circuitului să ajungă la echilibru termic. Rezultatele în idle au fost înregistrate după 30 minute de la încetarea oricărei activități și fără nicio aplicație care să ruleze în fundal. Nu am utilizat pasta termoconductoare inclusă în pachet, ci am mers pe Thermal Grizzly Kryonaut, pentru a obține o conductivitate termică cât mai bună. Turația ventilatoarelor a fost gestionată de profilul standard al plăcii de bază ASUS Z170 Pro Gaming, iar sistemele de răcire au fost testate în regim open air. De asemenea, temperatura ambientală a fost menținută la valoarea de 20 °C.

Configurație de test:

Placă de bază: ASUS Z170 Pro Gaming

Procesor: Intel Core i7-6700K

Memorie RAM: 2 x 8 GB G.SKILL TridentZ 3200 Mhz (configurate la 2133 Mhz, 1.2V)

Sursă: Seasonic Focus+ 850 wați

Stocare: SSD Samsung 970 EVO 500 GB

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64 1809

Temperaturile în idle sunt foarte bune. Doar 26 °C pe Intel Core i7-6700K stock (4 Ghz base block/4.2 Ghz turbo) cu alimentare la 1.17V. Rezultatele sunt similare cu cele obținute de celelalte coolere all-in-one testate și se încadrează în marja de eroare.

În aceeași configurație, dar în load, temperatura procesorului se stabilizează în jurul valorii de 52 °C, cu ușoare peak-uri în zona 53-54 °C. Deepcool Captain 240 Pro este cu 2 °C peste Deepcool Castle 240, dar cu 3 °C sub Nzxt Kraken X42, Be Quiet! Silent Loop 360 și Deepcool Captain 240 EX RGB. Comparativ cu cele două sisteme de răcire pe aer, Noctua NH D-15 și MSI Core Frozr L, Captain 240 Pro asigură temperaturi mai bune cu 5 °C, respectiv 16 °C.

Rezultatele sunt la fel de bune și în overclocking, unde, în idle, cu procesorul tactat la 4.5 Ghz și alimentare la 1.27V, avem doar 26 °C.

Pe același profil de overclocking, Deepcool Captain 240 Pro asigură o disipare foarte bună a căldurii și în load, temperatura maximă înregistrată fiind de doar 64 °C. După 30 minute de stress test în Prime95, temperatura procesorului se stabilizează la 62 °C, cu doar 42 °C peste temperatura ambientală. În raport cu celelalte coolere testate, nu pot spune că sunt diferențe foarte mari. Totuși, unul dintre modelele anterioare ale producătorului, Castle 240, are un avantaj de 4 °C.

Pe configurația formată din procesorul Intel Core i7-6700K, placa de bază ASUS Z170 Pro Gaming și coolerul Deepcool Captain 240 Pro am reușit să obțin un overclock de maxim 4.7 Ghz cu o tensiune de 1.35V. Și în acest caz temperaturile raportate au fost mai mult decât acceptabile (31 °C în idle și 78 °C în load), fiind similare cu cele obținute pe un custom loop realizat din componente entry-level. Bineînțeles, rezultatele pe care le obțineți pot varia considerabil în funcție de placa de bază, de modul în care gestionează aceasta tensiunea de alimentare a procesorului (și LLC-ul), dar și de norocul pe care îl aveți la loteria chip-urilor. În teorie, ar trebui să aveți parte de temperaturi ceva mai mici pe procesoarele de generație mai nouă, cum ar fi Intel Core i7-9700K și AMD Ryzen 2700X. În ceea ce privește diferența de performanță față de modelele anterioare de coolere all-in-one de la Deepcool, Captain 240 Pro are, după cum spuneam și mai sus, temperaturi cu până la 4 °C mai mari decât Castle 240, însă vine cu un avantaj de până la 3 °C față de Captain 240 EX RGB.

Referitor la ventilatoare, mă declar mulțumit. Iluminarea RGB este foarte bine implementată, iar airflow-ul este numai bun pentru radiatorul de pe Captain 240 Pro. E adevărat că ventilatoarele devin un pic cam gălăgioase la turații de peste 50%, însă cu puțină răbdare la ajustarea fan curve-urilor se poate obține un raport foarte bun între temperaturi și zgomot. După ce am terminat testele am montat cooler-ul într-o carcasă Fractal Design Define R6, iar la turații cuprinse între 900-1000 RPM zgomotul ventilatoarelor este aproape inaudibil. Și pompa este foarte silențioasă. Am ținut-o la turație de 100% pe tot parcursul testelor și nu am auzit-o mai deloc.

Concluzie

Fără îndoială, Deepcool Gamer Storm Captain 240 Pro este unul dintre cele mai performante coolere all-in-one pe care le-am testat. Asigură o disipare termică excelentă, chiar și în condiții de overclocking, și impresionează prin sistemul de iluminare RGB foarte atrăgător. De asemenea, este ceva mai performant decât Captain 240 EX RGB, iar prețul de achiziție nu este cu mult mai mare. Îi dau însă o bilă neagră pentru telecomandă care nu e foarte practică. Ar fi fost mai utilă una fără fir.

Deepcool Gamer Storm Captain 240 Pro poate fi găsit la PCGarage la prețul de 598,50 Lei. Am mai testat și Captain 240 EX RGB, Castle 240 și Castle 280.

Pro:

Performanțe termice și acustice foarte bune

Iluminare RGB

Proces de instalare foarte simplu

Multe accesorii

Compatibil cu toate socket-urile Intel și AMD

Preț

Contra: