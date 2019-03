Google Photos adauga o optiune noua

O buna parte a carierei mele de pana acum s-a desfasurat intr-un departament de HR, in mai multe arii de activitate. Toate aveau in comun insa, lucrul cu autoritatile statului. Asta a presupus ca mi-au trecut prin mana tone de documente si chitante sau facturi pe care le-am depus sau le-am ridicat de la diverse agentii, institutii sau ministere. Bineinteles, unele dintre ele trebuiau ridicate dintr-un loc si depus in altul, in aceeasi zi, iar o copie dupa ele trebuia sa tin pentru dosarul de la firma. Ca sa va dau un exemplu, inainte de aderarea la UE, fiecare cetatean strain avea nevoie de permis de lucru pentru a fi detasat in Romania. Intregul proces de obtinere dura aproximativ trei luni pentru un document care ii permitea desfasurarea activitatii pentru numai un an! Ca sa fie si mai complicat, actele trebuiau depuse si ridicate la si de la doua ministere din Bucuresti (firma unde lucram avea sediul in Timisoara). Ministerul Educatiei Nationale, care echivala diplomele, elibera un document care trebuia depus la Ministerul Muncii, in aceeasi zi!!! Acel document, impreuna cu chitantele de la plata taxelor (care se depuneau si ele la dosar) imi erau necesare pentru justificarea business trip-ului la firma. Cum aveam cateva ore libere intre evenimente, nu ajungeam tot timpul la un xerox, asa ca trebuia sa fac poze, cu telefonul mobil, acelor hartii.

Deja v-am purtat de la Ana la Caiafa, insa cu un scop! Google Photos va avea inclusa o optimizare care va permite optiunea de crop mult mai eficient. Asta va permite celor aflati in situatia descrisa de mine sa poata prezenta poza care seamana foarte bine cu un scan sau cu o copie xerox, fara acele zone din afara documentului pe care il pozati.

Vi se pare utila functia? Ati patit si voi ca mine, sa faceti mai degraba poze documentelor, decat sa mergeti la un scanner/xerox?

