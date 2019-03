Lacie Porsche Design – un HDD extern foarte aratos

Unul dintre cele mai frumoase HDD-uri pe care le-am vazut pana acum este acest model Lacie Porsche Design. Recunosc ca nu design-ul conteaza atunci cand alegi un HDD, insa acesta este mult prea elegant incat sa nu ma tenteze. Si cumva inteleg acest aspect caci se impaca foarte bine cu un Mac.

Lacie este o companie detinuta de Seagate, iar la baza acestui HDD extern sta o solutie marca Seagate. In varianta ajunsa la mine ofera 2TB spatiu de stocare si conexiune prin USB Type C sau USB 3.0. Cred ca va dati seama ce solutie al ales. In pachet ofera atat un cablu USB Type C la USB Type C, dar si un USB Type C la USB A.

Lacie Porsche Design arata bine, dar pentru a arata astfel a fost nevoie de un compromis asupra performantei. Fiind un produs atat de subtire si cu riscul de a se incalzi prea tare, vitezele obtinute nu sunt foarte mari. In HDD Tune Pro a atins maxim 132MB/s, eu cred ca se putea si mai bine de atat. Nu ma intelegeti gresit, este o viteza buna, insa ma asteptam poate la un 170MB/s.

Trebuie sa mai stiti ca atunci cand il conectati prima data o sa rulati un setup. V-am atasat pozele ca sa vedeti. Dupa care totul este gata pentru utilizare.

Lacie Porsche Design arata spectactulos si este suficient de performant. Insa eu l-as vedea utilizat intr-un birou minimalist, la un MacBook, fiind o solutie eleganta. Costa la Altex 367 lei.