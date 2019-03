Mercusys lanseaza un router Gigabit: AC12G Wi-Fi Dual Band AC1200

In zilele noastre, accesul la o conexiune rapida si stabila de internet este destul de importanta 🙂 Gabriel a scris si un articol despre calitatea semnalului din hoteluri si pensiuni, in care gasiti detalii tehnice cu privire la ceea ce recomanda specialistii din domeniu.

Mercusys este o companie din China, care activeaza in domeniul retelisticii – routere, range extendere, adaptoare Wi-Fi si switch-uri, despre care v-am mai scris. De la ei am primit zilele trecute stirea ca vor lansa un nou produs, care se doreste a fi state of the art in domeniu: un router gigabit AC12G.

Avem parte de un device cu urmatoarele specificatii tehnice:

Wi-Fi dual band AC1200 — viteze de pana la 300 Mbps pe banda de 2,4 GHz și 867 Mbps pe banda de 5 GHz

Porturi full gigabit — conexiuni rapide pentru dispozitivele conectate prin cablu

Suport pentru conectarea de multiple dispozitive Wi-Fi — acces la internet pentru streaming simultan

4 antene externe — acoperire extinsa suficienta pentru un apartament sau chiar o casa

Functie de parental control

Instalare ușoara—pagina web intuitiva

Dispozitivul dispune de patru porturi Gigabit Etherne, dintre care unul WAN Gigabit si trei LAN Gigabit, care ofera viteze de pana la 10 ori mai mari decat conexiunile in standard Fast Ethernet. In plus, sunt patru antene externe de 5 dBi, pentru un semnal stabil si puternic, pentru o zona extinsa.

Mi-a placut sa vad ca Mercusys pune la dispozitie o linie de suport in limba romana (telefon +40 311.019.018), de luni pana vineri, in intervalul 10:00 – 19:30. Specialistii lor vor oferi informatii tehnice despre produse si vor asigura asistenta pentru instalarea dispozitivelor sau configurarea retelelor casnice. In plus, exista disponibil si un e-mail dedicat: [email protected].

Pretul recomandat de producator pentru routerul AC12G incepe la 159 Lei.

Mai jos aveti un scurt material video cu produsul: