Gerard Williams III paraseste Apple

Stiu ca acest nume nu va spune nimic, insa acest om sta in spatele dezvoltarii chipset-urilor de pe teleofoanele si tabletele Apple. Incepand cu A7 si pana in prezent, el a dezvoltat celebrele procesoarele care in fiecare an au ajuns in topuri. Din pacate acesta paraseste compania si nu stim ce urmeaza sa se intample cu platformele viitoare.

Tot el a pus bazele lui A7, primul procesor pe 64 bit pus vreodata pe un telefon. Dupa aceea stim ce a urmat. Toti au incercat sa vina cu platforme pe 64 bit. Acesta a fost pus prima data pe iPhone 5S in 2013.

Din 2013 si pana in prezent a reusit sa ofere cele mai puternice platforme. Nu stim unde a plecat domnul Williams sau de ce, insa este clar ca a lasat compania cu o problema la care trebuie sa gaseasca rapid o solutie cel putin la fel de buna.