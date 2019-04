Huawei va putea deveni cel mai mare producator de smartphone-uri in 2020

Chiar asa, Huawei ar putea deveni in 2020 cel mai mare producator de telefoane mobile, depasind Samsung si Apple. De fapt trebuie sa ii mai depaseasca pe coreeni, iar acest lucru este foarte posibil sa se intample.

In 2016 au depasit Apple, insa aici este o discutie mai complicata. Huawei are zeci de modelel de telefoane, de la 500 lei pana la 4000 de lei, pe cand Apple are doar 3 modele. Deci cumva este normal sa ii depaseasca in numar de vanzari. Teoretic ar fi fost sa comparam numarul de vanzari ale modelului de top, P10, P20, P30 cu iPhone 8, X sau XS.

Chiar CEO-ul Huawei a declarat acest lucru, dovada ca au planuri mari pentru viitor. Tot el a confirmat ca in 2018 au vandut 200 de milioane de telefoane, cu 30% mai multe fata de 2017. De asemenea, compania a vandut 100 de milioane de ceasuri si tablete.

Acesta a mai spus ca vor continua sa ofere tehnologie noua, ecrane mari si vor miza pe produse din ce in ce mai calitative. Vedem ce se va intampla, insa personal sunt inca spectic in privinta produselor Huawei. Am fost surprins an de an de noile telefoane, insa vad in fiecare telefon cum s-au inspirat de la altii si acest lucru ma deranjeaza foarte tare. Uneori simt ca am in mana o clona de iPhone sau de Samsung.

Apropo, noi testam Huawei P30 Pro.