Poluare: cum arata un filtru din casca unui biciclist dupa 500 km prin Bucuresti

Nu stiu daca stiti dar Lucian Mindruta este unul dintre cei mai activi promotori pentru mersul pe bicicleta. Asa ca umbla cu ea cat de des poate, chiar si iarna. Iar pentru asta foloseste o masca de biciclist cu filtru pentru aerul respirat. Ia uitati-va voi cum arata dupa 500 km de mers prin Bucuresti.

Mie unul mi se pare ca arata rau, iar 500 km nu mi se par multi, avand in vedere ca spune ca are 22 km pana la birou. Problema e ca filtrul ala ar fi aratat probabil la fel si in Timisoara, Cluj sau alte orase mari.

Nu stiu cum e la voi, insa Timisoara devine, pe zi ce trece, un oras tot mai murdar si imbacsit. Plin de praf, gunoaie si fum. Acum doua zile am iesit la o tura cu bicicleta in jurul orasului si n-am facut mai mult de 20 km, cand am ajuns acasa si m-am spalat pe fata apa din chiuveta s-a facut neagra.