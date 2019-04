OnePlus 7 nu mai are notch

Bucurie mare printre fanii OnePlus. Urmatorul model renunta complet la notch si adopta un sistem triple camera pe spate. Are margini foarte subtiri, un design chiar foarte aratos si este posibil sa fie un succes foarte mare si sa primeasca titlul de telefonulul anului.

Noul design fara notch ar putea duce la eliminarea jack-ului pentru casti. Acesta nu este deloc prezent in imagini, iar in locul lui este pus slotul pentru SIM. Butonul de power si slider-ul sunt puse pe dreapta, iar butoanele de volum pe stanga. Are decupaj pe buza superioara de unde ar putea rasari camera frontala, ea fiind retractabila.

Nu exista o informatie clara in acest sens, insa altfel nu au cum sa o integreze. Telefonul nu are mecanism cu slider si nici in ecran nu este integrata. Deci clar este o camera retractabila.

La interior va avea Snapdragon 855, probabil 128GB de stocare sau 256GB, 8 GB de RAM, ecran Full HD, insa speram la conectivitate USB 3.0. Camerele vor avea cel mai probabil functiile deja clasice: wide, normal si zoom.

OnePlus 6T pleaca de la 549 Euro iar daca folositi acest voucher aveti o reducere de 20 Euro la accesorii (casti, huse, etc.). Puteti citi un scurt review AICI.