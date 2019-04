Parere: ce ma enerveaza la YouTube

De cativa ani incoace, am mereu un tab deschis in Chrome in care ruleaza YouTube. Ascult muzica atat cand lucrez cat si cand scriu articole pentru site. Voiam sa scriu de ceva vreme lucrurile astea dar uitasem de problema mea cu YouTube pentru ca incepusem sa folosesc Mixcloud, am gasit acolo un canal cu mixuri pe gustul meu. Problema a fost ca s-au terminat mixurile de acolo care mi-au placut si am revenit la Youtube.

Ca sa va explic putin modul in care folosesc eu Youtube-ul: nu abuzez de butonul de like – dau like doar melodiilor care imi plac pe Youtube, acestea se adauga in mod automat in playlist-ul liked videos si aia e practic totul. Apoi intru pe playslist si ascult muzica.

Ei bine, problema apare cand eu m-am saturat de playlist-ul asta al meu si sunt lenes: nu vreau sa ma apuc sa fac unul nou si nici sa folosesc Spotify. Astfel ma trezesc de multe ori in situatia urmatoare: intru pe YouTube, dau play unei melodii careia i-am dat candva like, fara a intra in playlist. Piesa canta, iar la final, pentru ca am autoplay-ul activat imi baga urmatoarele piese la care am dat like intr-o alta ordine, atat. Astazi in schimb am avut cea mai „variata” gama: eram concentrat pe munca si abia dupa vreo jumatate de ora mi-am dat seama ca YouTube-ul mi-a spalat creierul cu aceleasi 2 melodii de cand l-am pornit – evident melodii carora le-am dat like candva.

Mai mult, desi urmaresc canalele Unbox Therapy, MKBHD, What Culture Gaming sau BeforeYouBuy periodic nu le-am dat subscribe, singurul la care am dat este DigitalFoundry. Astfel ca se intampla de multe ori sa ma uit la un video nou al lui Unbox Therapy, iar urmatorul video pe care mi l-a pregatit YouTube este ghici ce: un video de la MKBHD pe care l-am urmarit in intregime cu o seara inainte cap-coada.

Algoritmul prin care YouTube recomanda clipuri este departe de a fi bun, perfect nici nu indraznesc sa zic. Alt exemplu este de ieri: cautasem de cateva ori trailer pentru noul film Joker, iar trailerul a aparut ieri si ma asteptam sa il am pe prima pagina pentru ca am cautat si aveam oricum un interes sporit pentru a viziona trailere de filme pe YouTube. Nu era nicaieri, in schimb erau trailere pentru Avengers, pe care le-am vazut de minim 3 ori. Si nu a fost prima oara. Din moment ce video-urile sunt clasificate pe categorii, m-as astepta ca avand in vedere interesul meu pentru muzica si un anumit gen muzical, acesta sa fie capabil sa imi sugereze melodii noi. Soarta este similara si daca intru pe un Mix aleator creat de Youtube pentru mine: jumatate din melodiile de acolo sunt melodii carora le-am dat like….

Voi ce aplicatii folositi pentru muzica? Care este preferata voastra si care ii sunt defectele (daca ele exista)?