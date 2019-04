Top 5 casti pentru jocul Apex Legends in 2019

Castile sunt periferice foarte importante desi nu multi le acorda atentie suficienta. Castile pot reprezenta inca o pereche de ochi in jocurile unde strategia si calmul conteaza. Mai tineti minte vremurile cand jucam CS 1.6 „la sunet”? Cam asa sta treaba si acum, dar la un alt nivel. Jocul Apex Legends este printre cele mai populare din acest an si este unul dintre titlurile care necesita o pereche buna de casti. Uite 5 modele foarte bune.

De ce ai nevoie de casti bune pentru Apex Legends? Pai din acelasi motiv pentru care ai nevoie de casti bune cam in orice joc: sa ai o izolare fonica foarte buna, microfonul sa se auda clar, castile sa ofere un sunet stereo foarte bun si daca este posibil chiar si sunet Dolby 7.1. Asa cum spuneam, niste casti bune si cu o spatialitate deosebita in gaming va vor oferi un avantaj enorm. Sunt ca o pereche secundara de ochi. Acolo unde ochii nu vad nimic, urechile sigur vor auzi un fosnet.

Razer Kraken Tournament Edition – Review AICI – 369 lei la PC Garage

Le-as pune direct pe primul loc pentru ca sunt cele mai bune casti. Daca ne referim strict la gaming si la experienta oferita de Razer, aceste casti sunt cele mai polivalente. Iti ofera nu doar un design spectaculos asa cum suntem obisnuiti de ani de zile de Razer, dar au tot ce le trebuie pentru a sta pe primul loc.

Au un microfon foarte bun retractabil, cupele sunt confortabilie si izoleaza bine, iar sunetul este Dolby cu tehnologie THX. Fidelitatea cu care este redat sunetul in gaming este de nota 10. O sa auzi cand se trage din dreapta, din spate, din lateral, din orice pozitie. O sa descoperi unde se ascunde inamicul fara sa-l vezi. Iti recomand sa citesti review-ul.

Trust GXT 383 Dion 7.1 – Review AICI – 268 lei la PC Garage

Le pun pe locul 2 peste alte branduri mai cunoscute tocmai pentru calitatea sunetului, mult peste asteptarile mele mai ales in ciuda pretului. Practic sunt prea ieftine pentru ce sunet ofera si nu le pot ignora deloc. Sunt confortabile, sunt 7.1, au microfon bun si un controller usor de folosit. Avantajul lor este ca sunetul 7.1 este ideal in gaming si mai ales in Apex.

Castile acestea sunt foarte bune si daca asculti muzica si daca te joci. Sunt confortabile, printre cele mai confortabile casti din acest top. Sunetul este foarte clar si puternic, iar adevarata lor putere se va arata in momentul in care ai o placa de sunet dedicata. Le pun pe locul 3 tocmai din acest motiv. Fara placa audio sunt niste casti banale in comparatie cu celelalte modele de pe locul 1 si 2, iar pretul este mai mare. Insa cu o placa de sunet dedicata se vor transforma si pretul de 449 lei va fi justificat.

ASUS TUF Gaming H5 Lite – 351 lei la PC Garage

Acest model este echilibrat si sunt noi pe piata. Seria TUF este un fel de ROG mai accesibil, deci calitatea isi spune cuvantul. Printre cele mai bune atuuri pot spune ca fidelitatea sunetului si confortul sunt in top. Desi design-ul imi lasa putin de dorit, plasticul fiind destul de ieftin, compenseaza prin calitatea audio. Sunt 351 lei la PC Garage, un pret poate un pic maricel, insa sunt compatibile cu orice (MAC, PS, XBOX, PC) si au un microfon foarte bun.

Logitech G433 – 469 le la PC Garage

Logitech ofera periferice foarte buna, mai ales tastaturi si mousi, insa castile lor nu pot spune ca sunt in topul preferintelor mele. Insa am ales G433 tocmai pentru ca sunt un model deosebit care ofera altceva din partea companiei. Sunt 7.1, ceea ce este o veste buna daca vine din partea Logi. Au un design bine realizat si sunt rezistente la cazaturi. Despre sunet trebuie sa stiti ca sunt mai bune in gaming decat la muzica. Am decis sa le pun pe ultimul loc nu pentru ca sunt slabe ci pentru ca pretul mi se pare prea mare.

Un review la un model similar gasiti AICI.