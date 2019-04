Cum arata o fotografie buna pentru voi?

Fac acest articol pentru ca am observat o diferenta foarte mare atunci cand vine vorba de consumul de fotografie si continut video. Lucrurile s-au schimbat foarte mult fata de acum 10 ani. Acest articol vine dupa ce am realizat, impreuna cu Huawei P30 Pro, ca fotografiile se pot consuma diferit in functie de persoana, iar calitatea fotografiei este vazuta diferit.

Ca sa fiu mai bine inteles….acum cativa ani ne doream ca fotografiile sa fie cat mai clare, sa aiba o rezolutie cat mai mare si eventual le stocam pe calculator intr-un fisier, pe stick sau pe CD. Priveam fotografiile pe un monitor.

In prezent consumam fotografii in mediul online, pe Facebook si cel mai mult pe Instagram. Adica pe telefon. Si exista o mare diferenta intre fotografiile vizualizate pe telefon si cele vizualizate pe calculator.

Inainte puteai face diferenta usor dintre o camera buna si una proasta in momentul in care descarcai poza pe calculator si observai ca nu se vede la fel de bine ca pe telefon. Era ceva perfect normal deoarece rezolutia monitorului era mult mai mare decat cea a telefonului sau a aparatului foto pe care vizualizai fotografia facuta.

Pozele din ziua de azi mi se par foarte false. Inca de cand am testat Huawei P20 Pro mi-am dat seama de directia in care se va indrepta fotografia la nivel de amatori.

Consumul cel mai mare de imagine este pe telefon, iar majoritatea persoanelor prefera fotografiile luminoase in care culorile sunt puternice. S-a uitat de detalii, de felul in care se vede conturul obiectelor sau al oamenilor, pielea fetii nu mai conteaza daca este naturala sau supraexpusa, daca culorile hainelor sunt prea aprinse sau ce sa mai spun de contrast si detalii atunci cand facem zoom.

Consumul de imagine din ziua de azi mi se pare ca s-a schimbat. Fotografiile trebuie sa fie mult mai procesate, mult mai puternice si mai saturate pentru a multumii ochiul. O imagine in care culorile sunt mai bogate va fi mereu mai placuta decat o imagine in care culorile sunt prezentate natural si parca usor mai palide.

Pozele facute cu Huawei P30 Pro, ca tot il testez acum, nu mi se par deloc naturale. Nici cele facute cu P20 Pro nu mi s-au parut naturale. Exista o procesare puternica in spate. Culorile sunt prea puternice uneori, se pierd detalii mai ales la firele de par, insa pozele sunt foarte frumoase daca i le arati unei persoane care habar nu are cu ce se mananca fotografia.

Si majoritatea habar nu au. Nu este deloc o jignire. Atata timp cat o persoana vede o fotografie luminoasa, clara, cu fata putin procesata incat sa nu se vada imperfectiunile si o corectie bogata asupra umbrelor, aceasta va fi foarte multumita.

Eu daca vad o astfel de fotografie stiu ca ceva nu este in regula. Asa ca va intreb pe voi, poate reusim sa aflam impreuna in ce directie se indreapta totul.

Cum arata o fotografie buna pentru voi? Este cea care se vede bine pe ecranul telefonului si pe retelele de socializare sau fotografia care este bogata in detalii, are culori naturale si o vizionati pe un ecran mare? Preferati o fotografie in care totul este natural sau una in care exista procesare la greu si realizezi ca diferenta fata de realitate este mult prea mare, dar care va atisface ochiul ?

Mie mi se pare ca fotografiile sunt facute acum ca sa arate bine pe Instragram, insa in momentul in care incerci sa le vezi dupa un monitor de 27 de inch 4K, fotografia pare facuta la rezolutie 480p.