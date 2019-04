Razer Essential 2019 Gaming Gear Review

Razer a inceput noul an printr-o reimprospatare esentiala a perifericelor de gaming pe care deja le are in portofoliu si a venit cu un pachet serios pentru un gamer care doreste periferice de calitate, dar nu este dispus sa cumpere cele mai scumpe produse de pe piata. Astfel, astazi va voi prezenta trei periferice din linia Essential 2019: mouse-ul Razer Basilisk Essential, tastatura Blackwidow si castile (release the) Kraken.

Razer Basilisk Essential

Cei familiarizati cu produse Razer l-ar putea confunda foarte usor cu modelul Basilisk normal, care se gaseste pe piata de ceva timp. Varianta Essential, dupa cum ii spune si numele, este mai ieftina si mai accesibila. A fost mouse-ul pe care l-am folosit atat la birou pentru activitati de office, cat si pentru gaming in Metro Exodus, APEX Legends, Shadow of the Tomb Raider sau AC Odyssey,etc.

Tin sa precizez de la bun inceput ca avem de-a face cu un mouse doar pentru dreptaci si este foarte placut de lucrat si jucat cu el. Palmele mele au o dimensiune medie, iar podul palmei se aseaza peste logo-ul iluminat prin RGB Razer, degetele imi ajung pana la extremitatile butoanelor. Cele 7 butoane sunt asezate natural si mouse-ul are o ergonomie buna. Segmentele de la degetul mare si degetul mic sunt realizate dintr-un cauciuc texturat anti-aderenta. Scroll-ul este precis si la randul sau e imbracat intr-un cauciuc antiaderent. Cablul este protejat de un material textil de calitate. Greutatea acestuia este de 95 gr fara a lua in considerare cablul si este destul de usurel. Pentru cineva cu o mana mare, greutatea mica s-ar putea sa nu ii transmita feedback-ul corespunzator.

Feedback-ul transmis de butoane este foarte bun, iar acestea sunt precise. Switch-urile folosite sunt productie in-house de catre Razer – mecanice si cu o durata de viata de pana la 20 de milioane de utilizari. Pentru precizie, avem bineinteles un senzor optic, care se poate regla si ajunge pana la 6400dpi. L-am folosit pe un mousepad Razer Goliathus si pe unul tip „covor” cum imi place mie sa ii spun de la Redragon. Senzitivitatea se poate regla atat din butonul fizic cat si din software-ul Razer Synapse 3, cu care este compatibil si despre care urmeaza sa va povestesc.

Basilisk Essential este compatibil cu software-ul Razer Synapse 3. Cu ajutorul acestuia puteti configura toate cele 7 butoane ale mouse-ului dupa bunul plac, defini DPI personalizat, modul in care este iluminat logo-ul sau calibrare. Chiar mai mult, iluminarea logo-ului si butoanele mouse-ului pot fi configurate diferit pentru fiecare joc adaugat in aplicatie. Este destul de usor de folosit, dar necesita sa va creati cont, iar profilele vor fi salvate in cloud astfel ca le puteti avea mereu la indemana. Important de tinut minte este ca mouse-ul nu are memorie proprie, iar astfel toate aceste personalizari vor functiona atata timp cat aplicatia ruleaza in fundal. Optional, mouse-ul beneficiaza de un buton bonus Hypershift, care este similar cu Fn-ul de pe tastaturile laptopurilor. Apasat in combinatie cu restul butoanelor mouseului, acestea pot primi functionalitati noi la randul lor definite de utilizator.

Incercam sa gasesc factura de cand am cumparat Logitech G400s, mouseul de gaming pe care il folosesc acasa si in ziua de astazi dar nu o gasesc. Cel mai probabil l-am achizitionat prin 2013, dupa lansarea lui Black Ops II – aveam nevoie de un mouse bun pentru FPS-uri. Dupa 5 ani de uz insa a inceput sa isi arate varsta – prezinta uzuri vizibile, iar scroll-ul a inceput sa scartaie si sa isi piarda mult din precizie. Nu sunt genul de persoana care schimba perifericele des si nici genul care sa arunce bani pe cele mai scumpe de pe piata. Ce vreau sa subliniez este ca acest Basilisk Essential pare mouse-ul care probabil ca nu se va ridica la nivelul legendar al unui G400s, dar prezinta o constructie de calitate, durabila, sensor precis si un design ergonomic, ceea ce il face o achizitie buna pentru cineva ca mine.

Razer Blackwidow

Blackwidow 2019 este o versiune ceva mai accesibila a variantei Blackwidow Elite si este un model care trebuie sa recunosc ca m-a vrajit de la primul contact. Tastatura iti ia ochii inca din momentul in care o scoti din cutie: este construita dintr-un plastic mat, cu un finisaj foarte placut pentru butoane si dimensiuni de bun simt. Nu are palm rest si cred ca este singura tastatura pe care am putut-o folosi lejer fara a-i folosi piciorusele pentru a beneficia de un plus de inclinaj. Piciorusele de inclinare suporta doua nivele si astfel cred ca acopera toate preferintele in privinta inaltimii. In cazul in care optati pentru nivelul standard de inaltime, exista un canal pe unde puteti face un mic wire management. Nu putem vorbi de o tastatura respectabila de gaming fara a discuta despre switch-uri mecanice. Blackwidow foloseste switch-urile Razer Green, care sunt la fel de galagioase precum o masina de scris si au o perioada de viata de 80 de milioane de apasari. In video-ul atasat o puteti urmari in actiune. Cei care sunt deranjati de zgomotul tip masina de scris sau cei care vor sa aiba separat pe tastatura butoane programabile, acest model de Blackwidow nu le este recomandat.

Am folosit-o in mare parte la Forza Horizon 3 si Assassin’s Creed Odyssey in locul unui Asus ROG Strix Flare. Layout-ul tastaturii este foarte bun si nu mi-a trebuit mai mult de 1 minut sa ma obisnuiesc cu asezarea tastelor si distanta dintre ele, apoi aveam impresia ca o folosesc de o viata. Feedback-ul butoanelor este foarte bun, iar iluminarea RGB de efect, care poate fi configurata cu usurinta folosind acelasi soft Razer Synapse. Spre deosebire de mouse, aceasta are memorie proprie. Se pot din nou configura macro-uri pentru butoanele tastaturii in functie de joc si se permite sincronizarea intre mai multe produse, in cazul de fata mouse-ul si tastatura.

Pastreaza un design minimalist si poate fi confundata usor cu o tastatura normala, doar luminile RGB o tradeaza de la distanta.

Razer Kraken

Headset-ul care probabil nu mai are nevoie de nici o introducere in lumea gamerilor a primit un refresh sau un upgrade incremental, depinde cum vreti sa ii spuneti. Acestea au suferit cateva modificari notabile fata de Kraken Pro v2: microfonul este mai clar (reduce zgomotele mai eficient), buretele folosit pentru sustinere pe cap este mai gros, contribuind la confort, iar buretele care izoleaza urechile foloseste un gel anti transpiratie. Le-am folosit cel mai mult fara sa le dau jos o perioada de 3 ore si nu mi-am simtit nici urechile nici capul obosit sau deranjat de acestea. Trebuie sa precizez si faptul ca eu sunt chel, iar o pereche de casti over-head care sa nu ma deranjeze intalnesc mai rar. Pentru gaming, castile sunt perfecte, dar cei care vor sa asculte ocazional si muzica cu ajutorul acestora, s-ar putea sa ramana dezamagiti: daily-driver-ul meu este un headset Hyper-X Cloud Core, iar calitatea melodiilor este superioara pe acestea. In gaming Kraken produce un sunet mai placut si mai precis, dar pe partea muzicala Hyper-X sunt mai fiabile.

Pe cablul acestora gasim butonul fizic pentru a regla volumul si pentru a dezactiva microfonul. Castile vin insotite in pachet de un cablu extra, care are jack separat pentru microfon. Microfonul se poate retrage in interiorul castii, ramane ascuns cand nu este utilizat.

Concluzii si preturi

Momentan nu am gasit in Romania preturile de vanzare, dar se pot comanda direct de pe site-ul celor de la Razer, la urmatoarele preturi:

Daca ar fi sa le evaluez separat, notele ar fi urmatoarele: