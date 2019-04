Samsung incepe productia in masa de modemuri 5G

La 1 an dupa anuntarea oficiala, modemum 5G Exynos 5100, transmitatorul RF Exynos 5500 si modulatorul suplimentar Exynos 5800, intra in productia in masa si vor echipa viitoarele telefoane Samsung. Si nu, nu vor ajunge si la Apple pentru ca nu pot sustine o productie atat de mare. Momentan.

Modemul 5G nu este chiar atat de nou. El integreaza toate retelele 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA, 4G LTE si 5G intr-un singur chip. Pentru a ramane fiabil si economic, Samsung sugereaza sa fie combinat cu alte componente.

Exynos RF 5500 are 14 cai de receptie, suporta 4X4 MIMO si 256QAM pentru viteze de transfer maxime. Exynos SM5800 suporta pana la 100MHz ET latime de banda si prin reglarea tensiunii de alimentare, in functie de semnalul RF al modemului, poate reduce puterea cu pana la 30%.

Puteti citi pe larg chiar pe site-ul Samsung.