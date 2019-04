Google I/O 2019

Evenimentul anual Google I/O va avea loc anul acesta din 7 pana in 9 mai, la amfiteatrul Shoreline, locat langa sediul companiei americane din Mountain View, California. Conferinta a fost inaugurata acum 11 ani, iar numele ii vine de la „input/output” (mai exista o varianta cum ca vine de la un slogan: „Innovation in the Open”).

Desi a fost publicat un calendar general al conferintei, inca nu se cunosc in detaliu subiectele care vor fi prezentate. De pe pagina oficiala aflam ca focusul principal va fi dat de mobilitate, platforme si crestere.

Mai mult ca sigur, ca in fiecare an, vom avea parte de noi informatii despre iteratia 10 a sistemului de operare Android – Q. Deja au fost lansate primele doua developer previews ale sistemului, iar Google I\O va fi momentul ideal pentru informatii mai tehnice despre ce s-a lucrat „sub capota” lui. In plus, este de asteptat sa fie lansate si primele versiuni publice ale lui, pentru alte telefoane decat cele din gama Pixel.

Pasionatii de gaming vor astepta noi date despre platforma Stadia (Razvan v-a povestit deva despre ea aici). Acesta este un serviciu de cloud gaming bazat pe hardware AMD, Linux si API-ul Vulkan si va fi disponibil, in varianta initiala, pe continentul nord-american.

In cazul in care sunteti interesati, intregul eveniment va fi transmis in direct pe platforma YouTube. Google ne va oferi linkul la momentul oportun. Exista si bilete, care se vand la preturi intre 375$ si 1150$, iar cativa norocosi care s-au inscris pe site-ul oficial, au fost trasi la sorti pentru a primi acces gratuit!

Voi veti urmari evenimentul?